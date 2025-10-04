Hà Nội

HP ra mắt màn hình siêu rộng, hệt như 2 màn hình 27inch ghép lại

Được HP gọi là màn hình hội nghị (Conferencing), HP Series 5 Pro 49 inch là màn hình lớn dành cho công việc văn phòng.

Tuệ Minh
HP vừa công bố một màn hình siêu rộng cỡ lớn mới được thiết kế cho nhu cầu làm việc và văn phòng. Màn hình hội nghị HP Series 5 Pro 49 inch sử dụng tấm nền VA 32:9 với độ phân giải 5120 x 1440, tần số quét 165Hz và độ cong 1800R.
Giống như các màn hình khác cùng kích thước và độ phân giải, nó tương đương với việc sử dụng hai màn hình 27 inch đặt cạnh nhau.
Tuy nhiên, không giống như các sản phẩm của Samsung, Dell, Lenovo và LG, Series 5 Pro sở hữu webcam 5 megapixel ẩn, hỗ trợ Windows Hello, có thể nhô ra từ phía trên khi bạn nhấn để mở khóa.
HP đã trình diễn phần mềm cho phép nó hoạt động như hai hoặc ba màn hình ảo để sử dụng như nhiều màn hình cùng lúc.
Màn hình trông khá sáng và tương phản tốt trong môi trường văn phòng, mặt sau có cổng HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Ethernet và một số cổng USB (có chức năng KVM).
Mặc dù màn hình có tần số quét lên đến 165Hz và bao phủ 99% không gian màu sRGB, thời gian phản hồi 5ms và độ sâu màu 8-bit khiến nó không lý tưởng cho việc chơi game hoặc sáng tạo nội dung đòi hỏi độ nhạy màu cao.
Đây là một sản phẩm gọn nhẹ nếu bạn có đủ không gian trên bàn làm việc, và mặc dù là một thiết bị phần cứng cồng kềnh, nó vẫn có thể điều chỉnh độ cao lên đến 150mm (ít hơn 15cm một chút) hoặc giá treo VESA tiêu chuẩn 100mm.
Định dạng màn hình siêu rộng 49 inch không phải là mới, nhưng nó đang ngày càng phổ biến như một màn hình trung tâm, duy nhất, và màn hình này dựa trên thực tế là độ phân giải 5120x1440 của nó về cơ bản là hai màn hình 1440p được ghép lại với nhau.
Công nghệ tích hợp của HP cho phép bạn sử dụng màn hình như hai hoặc màn hình ảo khác nhau — rất lý tưởng để chia sẻ qua hội nghị truyền hình, nơi hình ảnh 32:9 không dễ phân tích — hoặc một số kết hợp khác.
Góc làm việc cực chill với màn hình siêu siêu rộng.
Tuệ Minh
The Verge
#màn hình siêu rộng 49 inch #HP Series 5 Pro #màn hình hội nghị 32:9 #độ phân giải 5120x1440 #webcam 5MP tích hợp #màn hình làm việc văn phòng

