'Tiên nữ mukbang' giao diện tiểu thư sang chảnh hút ánh nhìn

Không còn hình ảnh trong trẻo, đáng yêu thường thấy, Quỳnh Trương trong bộ ảnh mới tựa như nàng tiểu thư sang chảnh, kiêu kì.
Không còn hình ảnh trong trẻo, đáng yêu thường thấy, Quỳnh Trương trong bộ ảnh mới tựa như nàng tiểu thư sang chảnh, kiêu kì.
Trong đám cưới, 'Kim Tae Hee Việt Nam' Hương Liên chơi đàn tranh, được chồng bế bổng khi nhảy múa.
Audi hé lộ F1 concept Audi R26 cho mùa giải 2026. Hãng tuyên bố tham vọng "không chỉ hiện diện mà muốn chiến thắng", đặt mục tiêu vô địch thế giới vào năm 2030.
Các mỹ nhân: Camila Roca, Alba Perez, Sakra Guerrero và Sophie Kirana ngày càng gợi cảm sau Miss International 2024.
Mặc dù có hệ thống công sự trận địa vững chắc, lại có chỉ huy tài giỏi, nhưng trước sức ép tiến công liên tục của Nga, cuối cùng Pokrovsk cũng phải “gục ngã”.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/11, Sư Tử vượng vận quý nhân, không phú cũng quý. Cự Giải bớt quan tâm đến người khác nói gì về mình.
Lý Thùy Chang – bà xã của diễn viên Chi Bảo khiến khán giả không khỏi trầm trồ khi tung bộ ảnh mới với váy lụa, tôn đường cong nóng bỏng.
Không chỉ đẹp, 4 kiểu giày này còn giúp outfit trẻ trung, thanh lịch, từ năng động với sneaker đến nữ tính cùng giày búp bê.
Giữa vùng sa mạc Kalahari khô cằn, tộc người San vẫn sống hòa hợp với thiên nhiên như tổ tiên của mình hàng nghìn năm trước.
Dưới đáy đại dương sâu thẳm, những cánh tay mềm mại của sao biển đuôi rắn (lớp Ophiuroidea) uốn lượn như vũ điệu bí ẩn của tạo hóa.
Thanh Thủy sẽ kết thúc nhiệm kỳ Miss International vào cuối tháng 11/2025. 1 năm qua, cô có lịch trình làm việc vô cùng bận rộn.
Thời điểm này, rẻo cao Tà Xùa (Sơn La) trở nên đặc biệt với những bông hoa đào nở sớm, hút du khách check-in giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ.
Mỗi góc nhà trong biệt thự của Cẩm Ly đều toát lên sự sang trọng, tinh tế, giản dị và ấm cúng.
Minh Hằng mặc trang phục hở bụng, khoe vòng eo phẳng lì khi biểu diễn trên sân khấu. Hồ Ngọc Hà làm tiệc mừng sinh nhật cho Kim Lý.
Thưởng thức bún kèn Phú Quốc, du khách sẽ cảm nhận vị béo thơm của nước cốt dừa, cá tươi và hương sả nghệ đặc trưng khó quên.
Vừa ra mắt toàn cầu ngày 10/11, Toyota Hilux 2026 thế hệ mới đã được một số đại lý của Toyota Việt Nam thông báo nhận cọc và hứa giao xe đầu năm 2026.
Tử vi dự báo cuối tuần này hai con giáp đón vận may bất ngờ như trúng số, tiền vào liên tục, trong khi hai tuổi khác lại cần đề phòng xui rủi khi đi xa.
Việc phát hiện ra con heo đất này đã mang lại niềm vui lớn lao cho các nhà khảo cổ.
Các ông lớn công nghệ như Google, Microsoft, Meta đang tăng mạnh đầu tư vào AI, nhưng giới đầu tư yêu cầu thấy lợi nhuận rõ ràng hơn.
Lăng mộ hoàng gia chứa đồ trang sức và nhiều hiện vật thú vị khác đã được phát hiện ở Hy Lạp.
Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện một cơn bão sao xảy ra trên một ngôi sao ngoài hệ Mặt trời. Bão sao này mạnh gấp 10.000 lần bão Mặt trời.