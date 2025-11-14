Hà Nội

'Tiên nữ mukbang' giao diện tiểu thư sang chảnh hút ánh nhìn

Cộng đồng trẻ

Không còn hình ảnh trong trẻo, đáng yêu thường thấy, Quỳnh Trương trong bộ ảnh mới tựa như nàng tiểu thư sang chảnh, kiêu kì.

Trầm Phương
Quỳnh Trương, cái tên đã quá quen thuộc với cộng đồng mạng Việt Nam, thường được ưu ái gọi là "tiên nữ mukbang" nhờ nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào cùng những video ăn uống vô cùng duyên dáng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng sinh năm 2002 đến từ Nghệ An này luôn gắn liền với hình ảnh trong trẻo, đáng yêu như "em bé". (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, mới đây, Quỳnh Trương đã khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện trong một bộ ảnh với phong cách hoàn toàn khác lạ, toát lên vẻ tiểu thư sang chảnh, quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét thanh thoát vốn có. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Quỳnh Trương khoác lên mình chiếc váy quây ngắn màu đen lấp lánh với chi tiết sequin nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Chiếc váy cúp ngực tôn lên bờ vai trần mảnh dẻ và xương quai xanh quyến rũ, khác hẳn với những bộ cánh nữ tính, ngọt ngào mà cô nàng thường diện. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khéo léo kết hợp trang sức bạc nhỏ nhắn, tinh tế như dây chuyền, khuyên tai, và vòng tay, làm tăng thêm sự thanh lịch và quý phái. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc được búi cao gọn gàng, vẫn giữ phần tóc mái lưa thưa quen thuộc nhưng được tạo kiểu trưởng thành hơn. Phong cách trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi mắt to tròn và làn da căng bóng, không quá sắc sảo mà vẫn toát lên thần thái cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, nhiều người không khỏi xuýt xoa trước màn biến hóa trong phong cách của nàng Tiktoker. (Ảnh: IGNV)
Trước đây, cô nàng thường lựa chọn những thiết kế nhẹ nhàng, mang hơi hướng Hàn Quốc ngọt ngào, nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Dù không sở hữu chiều cao nổi bật nhưng cô nàng luôn biết cách lựa chọn trang phục để tôn lên vóc dáng mảnh mai của mình. (Ảnh: IGNV)
#Quỳnh Trương #Mukbang #TikToker #Phong cách thời trang #hot girl #tiktoker quỳnh trương

