'Hot girl Tuyên Quang' khoe dáng giữa khung cảnh Tà Xùa đẹp như tranh vẽ

Trần Linh Hương, hot girl Tuyên Quang nổi tiếng, vừa 'đốt mắt' cộng đồng mạng bằng bộ ảnh khoe vóc dáng nuột nà giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Tà Xùa.

Được mệnh danh là "thiên đường săn mây" của vùng núi phía Bắc, Tà Xùa (huyện Bắc Yên, Sơn La) luôn là điểm đến trong mơ của những tín đồ xê dịch. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những biển mây trắng bồng bềnh cuộn trào qua các thung lũng mà còn sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của những ngọn núi trùng điệp. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, hot girl Trần Linh Hương - cô nàng sinh năm 1997, nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, nước da trắng sứ và vóc dáng nóng bỏng - đã chọn Tà Xùa làm điểm dừng chân cho chuyến du lịch của mình. (Ảnh: FBNV)
Loạt ảnh được Linh Hương chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong bối cảnh là một ngọn đồi xanh mướt, phía xa là những dãy núi non hùng vĩ và bầu trời mây trắng lãng mạn, Trần Linh Hương nổi bật với phong cách thời trang năng động nhưng không kém phần gợi cảm. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng diện set đồ thể thao khỏe khoắn màu đen với áo crop-top tay dài và quần short ngắn, điểm xuyết sọc trắng thời thượng. (Ảnh: FBNV)
Điểm nhấn đặc biệt là đôi bốt cao cổ màu be cá tính, tạo nên tổng thể vừa quyến rũ, vừa phá cách. (Ảnh: FBNV)
Với mái tóc dài buông xõa và thần thái cuốn hút, Linh Hương đã mang đến những khoảnh khắc tạo dáng đầy chuyên nghiệp, khoe trọn đường cong cơ thể nóng bỏng. (Ảnh: FBNV)
Sự kết hợp giữa vẻ đẹp rạng ngời của hot girl Tuyên Quang và thiên nhiên tuyệt mỹ của Tà Xùa đã tạo nên một bộ ảnh "gây sốt" cộng đồng mạng. (Ảnh: FBNV)
Trần Linh Hương vốn là cái tên không xa lạ với giới trẻ. Cô từng là sinh viên trường Đại học Nội vụ và gây ấn tượng mạnh nhờ vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào những ngày đầu nổi tiếng. (Ảnh: FBNV)
Sau đó, Linh Hương chuyển hướng sang hình tượng sexy, quyến rũ và nhanh chóng trở thành mẫu ảnh được nhiều nhãn hàng săn đón. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#hot girl #Tuyên Quang #Tà Xùa #du lịch #mẫu ảnh #hot girl trần linh hương

