Hot face sao Việt: Sam được khen như teen girl khi diện đồ trắng hồng

Giải trí

Hot face sao Việt: Sam được khen như teen girl khi diện đồ trắng hồng

Sam được nhiều khán giả khen như teen girl khi diện 'cây' đồ màu trắng hồng. Con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh - Hạt Dẻ khoe dáng với quả bóng rổ. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 13/1: Con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh - Hạt Dẻ khoe dáng với quả bóng rổ. Ảnh: FB Mai Thảo Ngọc
Tin tức sao Việt 13/1: Con gái út của nghệ sĩ Quyền Linh - Hạt Dẻ khoe dáng với quả bóng rổ. Ảnh: FB Mai Thảo Ngọc
Diễn viên Sam được nhiều khán giả khen như teen girl khi diện 'cây' đồ màu trắng hồng. Ảnh: FB Sam
Diễn viên Sam được nhiều khán giả khen như teen girl khi diện 'cây' đồ màu trắng hồng. Ảnh: FB Sam
Hoa hậu Giáng My nghỉ dưỡng ở Huế. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Hoa hậu Giáng My nghỉ dưỡng ở Huế. Ảnh: FB Giang My Nguyen
Võ Hoàng Yến và Miss Cosmo Vietnam 2025 Phương Linh, Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut 'mệt nhoài' sau khi diện đồ siêu nhân quay clip vũ đạo hài hước. Ảnh: FB VÕ HOÀNG YẾN
Võ Hoàng Yến và Miss Cosmo Vietnam 2025 Phương Linh, Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut 'mệt nhoài' sau khi diện đồ siêu nhân quay clip vũ đạo hài hước. Ảnh: FB VÕ HOÀNG YẾN
Người đẹp Doãn Hải My khoe du lịch ở nơi nắng đẹp. Ảnh: FB Doan Hai My
Người đẹp Doãn Hải My khoe du lịch ở nơi nắng đẹp. Ảnh: FB Doan Hai My
Kỳ Duyên đi ăn cùng nhóm bạn thân gồm hoa hậu Đoàn Thiên Ân, ca sĩ Diệp Lâm Anh, người mẫu Phạm Kiên, vợ chồng hot TikToker Lucie Nguyễn. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Kỳ Duyên đi ăn cùng nhóm bạn thân gồm hoa hậu Đoàn Thiên Ân, ca sĩ Diệp Lâm Anh, người mẫu Phạm Kiên, vợ chồng hot TikToker Lucie Nguyễn. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Diễn viên Thanh Sơn được vinh danh Nam chính xuất sắc nhất hạng mục Điện ảnh tại Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2025. Ảnh: FB Thanh Sơn
Diễn viên Thanh Sơn được vinh danh Nam chính xuất sắc nhất hạng mục Điện ảnh tại Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 2025. Ảnh: FB Thanh Sơn
Diễn viên Lã Thanh Huyền nguyện cầu bình an tới tất cả mọi người. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền
Diễn viên Lã Thanh Huyền nguyện cầu bình an tới tất cả mọi người. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền
Diễn viên Quỳnh Lương cùng con phơi nắng. Ảnh: FB Quỳnh Lương
Diễn viên Quỳnh Lương cùng con phơi nắng. Ảnh: FB Quỳnh Lương
Diễn viên Diệu Nhi diện đồ bơi gợi cảm. Ảnh: FB Diệu Nhi
Diễn viên Diệu Nhi diện đồ bơi gợi cảm. Ảnh: FB Diệu Nhi
#tin sao #điểm tin sao #tin đồn sao Việt #tin tức sao #tin đồn sao #tin sao việt

