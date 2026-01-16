Hà Nội

'Hot girl xứ Quảng' Nhật Lê 'trắng phát sáng' trên sân pickleball

Cộng đồng trẻ

Nhật Lê còn khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi gu thời trang sân tập cực chất cùng nhan sắc ngày càng mặn mà, rạng rỡ trên sân pickleball.

Thiên Anh
Thời gian gần đây, trên trang cá nhân của mình, Nhật Lê thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc miệt mài trên sân tập Pickleball. Ngay lập tức, những hình ảnh này đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác.
Đa số ý kiến cho rằng, kể từ khi theo đuổi bộ môn này, "hot girl xứ Quảng" không chỉ thăng hạng về vóc dáng mà cả thần thái cũng có sự thay đổi rõ rệt.
Nhật Lê trên sân Pickleball ưu tiên sự năng động nhưng không kém phần quyến rũ. Cô khéo lựa chọn các thiết kế đặc trưng của bộ môn này như chân váy xếp ly dáng ngắn, áo polo croptop và quần biker short.
Cách phối đồ của người đẹp sinh năm 1999 được đánh giá cao bởi sự tinh tế trong việc kết hợp màu sắc.
Từ những set đồ tone-sur-tone màu pastel ngọt ngào đến những gam màu trung tính sang trọng, tất cả đều giúp tôn lên làn da trắng sáng và vóc dáng "vòng nào ra vòng nấy" của Nhật Lê.
Visual của Nhật Lê không chỉ đến từ trang phục mà còn nằm ở tinh thần thể thao chuyên nghiệp.
Thay vì chỉ chụp ảnh "sống ảo", những video clip ghi lại cảnh Nhật Lê thi đấu cho thấy sự linh hoạt, quyết liệt trong từng cú đánh.
Nhật Lê còn từng liên tiếp giành cúp vô địch khi thi đấu các giải phong trào.
Không thể rời mắt với visual của Nhật Lê trên sân pickleball
Thiên Anh
