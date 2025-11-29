Hà Nội

Hot face sao Việt: Vợ đạo diễn Victor Vũ đi chơi Giáng sinh sớm

Giải trí

Vợ đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp đi chơi Giáng sinh sớm. Nhóm bạn thân 'hot girl một thời' tụ họp uống trà sữa.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 29/11: Vợ đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp đi chơi Giáng sinh sớm, tạo dáng cho ông xã chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep
Nhóm bạn thân 'hot girl một thời' bao gồm: Linh Rin, Huyền Baby, Hạnh Sino, Emily và Milan Phạm tụ họp. Ảnh: FB Hạnh Sino
Nghệ sĩ Vân Dung dạo phố đón giáng sinh sớm. Ảnh: FB Vân Dung
Thúy Nga và Tuấn Cảnh diện trang phục truyền thống Nhật Bản, trang điểm hài hước để tạo tiếng cười. Ảnh: FB Trần Thuý Nga
Ca sĩ Đăng Khôi đón sinh nhật ấm áp bên gia đình. Ảnh: FB Dang Khoi Nguyen
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà khoe đôi chân dài thon gọn với quần ôm sát. Ảnh: FB Ho Ngoc Ha
Hoa hậu Kỳ Duyên khoe eo thon, body không góc chết khi diện váy cắt xẻ. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Ca sĩ Dương Triệu Vũ mừng Lễ Tạ ơn bằng bữa tiệc trên du thuyền ở Australia. Ảnh: FB Dương Triệu Vũ
