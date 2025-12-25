Hà Nội

Loạt ảnh cực tình của Vũ Văn Thanh bên bạn gái chào Giáng sinh

Cộng đồng trẻ

Vũ Văn Thanh và bạn gái hot girl khiến dân mạng 'tan chảy' với bộ ảnh Giáng sinh ngọt ngào cùng lời khẳng định tình cảm đầy ngôn tình.

Trầm Phương
Trong không khí rộn ràng của mùa lễ hội cuối năm, hậu vệ tài hoa của đội tuyển Việt Nam - Vũ Văn Thanh và bạn gái hot girl Trần Bích Hạnh đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi công khai bộ ảnh Giáng sinh đầy lãng mạn. (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân của mình, "hot girl phòng gym" Trần Bích Hạnh đã đăng tải loạt ảnh cùng Văn Thanh kèm dòng trạng thái đầy xúc động: "Đồng hành chính là lời tỏ tình chân thành và lâu dài nhất." Việc tag thẳng tên Vũ Văn Thanh vào bài viết như một lời khẳng định chắc chắn về mối quan hệ bền chặt của cả hai. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh được thực hiện trong không gian ấm cúng với những cây thông Noel phủ tuyết trắng xóa và ánh đèn lung linh. (Ảnh: FBNV)
Trần Bích Hạnh xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh, cô lựa chọn chiếc áo len cổ lọ màu trắng tinh khôi với phần tay phối lông vũ điệu đà, kết hợp cùng chân váy ngắn và boots lông đồng điệu. (Ảnh: FBNV)
Nhan sắc ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ của cô nàng nhận được "mưa" lời khen từ người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
Trong khi đó, Vũ Văn Thanh rũ bỏ hình ảnh quyết liệt trên sân cỏ để trở thành một "soái ca" ấm áp. Anh diện chiếc áo khoác len dày dặn, cùng tông màu trầm ấm, tạo nên sự đối lập nhưng cực kỳ ăn ý với bạn gái. (Ảnh: FBNV)
Vũ Văn Thanh là hậu vệ trụ cột của CLB Công an Hà Nội và đội tuyển quốc gia, trong khi Trần Bích Hạnh là một influencer nổi tiếng trong cộng đồng thể hình với vóc dáng cực chuẩn và gương mặt xinh đẹp. (Ảnh: FBNV)
Kể từ khi rộ tin đồn hẹn hò, cặp đôi khá kín tiếng nhưng thời gian gần đây đã cởi mở hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh Giáng sinh này như một món quà ý nghĩa mà cả hai dành tặng cho những người luôn ủng hộ và yêu mến mình. (Ảnh: FBNV)
Người hâm mộ của cặp đôi đã dành lời chúc đến cả hai, hi vọng sớm đến ngày cặp đôi chính thức về chung nhà bằng một đám cưới. (Ảnh: FBNV)
#Vũ Văn Thanh #Bạn gái #Giáng sinh #Hậu vệ #Hot girl #Bộ ảnh

