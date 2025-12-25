Hà Nội

Bảo Khuyên Susan diện áo cúp ngực, khoe hình xăm 'lạ' lấp ló

Cộng đồng trẻ

Bảo Khuyên Susan diện áo cúp ngực, khoe hình xăm 'lạ' lấp ló

Trên trang cá nhân, Bảo Khuyên Susan đã khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt với bộ ảnh mới, khéo léo khoe đường cong và những điểm nhấn cá tính trên cơ thể.

Trầm Phương
Bảo Khuyên Susan từ lâu đã là cái tên quen thuộc trong cộng đồng mẫu ảnh và người sáng tạo nội dung tại Việt Nam. Cô nàng nổi tiếng với vẻ ngoài chuẩn "hot girl" với đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ và phong cách trang điểm mang hơi hướng tỷ tỷ xứ Trung. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, Bảo Khuyên lựa chọn set đồ màu kem trung tính với thiết kế áo cúp ngực dáng corset cách điệu. Phần vạt áo rủ nhẹ tạo nên vẻ thướt tha, trong khi thiết kế ôm sát giúp cô nàng phô diễn bờ vai trần thon thả và vòng một đầy đặn. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa tông màu trang phục nhã nhặn và bối cảnh sân vườn xanh mướt tạo nên một tổng thể vừa thanh khiết, vừa lôi cuốn. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý không chỉ là bộ trang phục tôn dáng mà còn là hình xăm mã vạch (barcode) nằm ngay vị trí xương quai xanh. (Ảnh: IGNV)
Hình xăm mã vạch vốn là biểu tượng của sự độc bản và cá tính riêng biệt. Việc hình xăm này lấp ló sau lớp áo cúp ngực mỏng manh không chỉ tạo nên sự đối lập thú vị giữa gương mặt "baby" và nét cá tính ngầm, mà còn khiến người xem không khỏi tò mò về ý nghĩa ẩn sau những con số của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Dù xuất hiện với diện mạo lung linh, Bảo Khuyên Susan lại ghi điểm bởi sự gần gũi khi chia sẻ khoảnh khắc thưởng thức những món ăn dân dã. Trên bàn trà gỗ là bát xôi xéo vàng ươm và ly chè thanh mát - những món quà vặt quen thuộc của người Việt. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã nhận được "mưa" lời khen từ người hâm mộ: "Đúng chuẩn búp bê sống, diện màu kem xinh xỉu!", "đẹp quá chị ơi". (Ảnh: IGNV)
Có thể thấy, Bảo Khuyên Susan rất biết cách làm mới mình thông qua cách lựa chọn trang phục và phụ kiện. Từ vòng tay bản to đến chiếc đồng hồ thanh mảnh, tất cả đều được tính toán để tôn lên vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được nét nữ tính vốn có. (Ảnh: IGNV)
Đây không phải là lần đầu tiên, Bảo Khuyên Susan gây chú ý với những bộ ảnh ngoại cảnh. Tận dụng ánh sáng thiên nhiên, khung cảnh xanh mát, Bảo Khuyên khoe trọn vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa gợi cảm cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Cách chọn trang phục của cô nàng cũng khiến nhiều cô nàng phải xuýt xoa, những chiếc váy dây với chất liệu mỏng nhẹ, dáng ôm sát tôn lên đường cong cơ thể được Bảo Khuyên ưu ái. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
