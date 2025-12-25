Hà Nội

'Bỏng mắt' với màn khoe body cực cháy của Trần Linh Hương giữa trời tuyết

Giữa cái lạnh âm độ và tuyết trắng bao phủ, hot girl Trần Linh Hương xuất hiện với outfit ôm sát khoe đường cong chữ S nghẹt thở.

Trầm Phương
Mới đây, "hot girl Tuyên Quang" Trần Linh Hương đã làm nóng các trang mạng xã hội bằng loạt ảnh check-in tại thiên đường tuyết trắng. (Ảnh: IGNV)
Không chọn những bộ đồ trượt tuyết cồng kềnh như thường thấy, cô nàng "chơi lớn" khi diện outfit khoe trọn lợi thế hình thể, tạo nên một sự tương phản đầy quyến rũ giữa không gian băng giá. (Ảnh: IGNV)
Chiếm trọn sự chú ý là bộ bodysuit màu đen huyền bí với thiết kế ôm khít lấy cơ thể. Bộ trang phục "khó nhằn" này đã tôn vinh triệt để vóc dáng đồng hồ cát, đôi chân dài miên man cùng vòng eo siêu thực của người đẹp. (Ảnh: IGNV)
Để tăng thêm vẻ sang chảnh và "chất chơi", Trần Linh Hương khéo léo phối cùng phụ kiện mũ lông cỡ đại và kính tráng gương thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Nhiều netizen đã phải thốt lên: "Nhìn ảnh mà quên luôn là trời đang lạnh", hay "Đúng là thời trang đánh tan thời tiết!". (Ảnh: IGNV)
Trần Linh Hương còn cho thấy sự biến hóa linh hoạt, trong bộ đồ Skinny đen giữa rừng thông tuyết, cô trông như một nữ chiến binh mùa đông đầy bí ẩn. (Ảnh: IGNV)
Khi khoác lên mình những chiếc áo phao trắng muốt hay áo lông ấm áp, nàng hot girl lại hóa thân thành "công chúa tuyết" với nét đẹp mong manh, thanh tú. (Ảnh: IGNV)
Ít ai biết rằng, trước khi gây sốt với những bộ ảnh thời trang táo bạo, Trần Linh Hương từng là một cái tên đình đám trong cộng đồng yêu bóng đá Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Tên tuổi của cô thực sự bùng nổ sau mùa giải AFF Cup 2018. Chỉ với một vài khoảnh khắc xuất hiện rạng rỡ trên khán đài sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, Linh Hương đã ngay lập tức bị cư dân mạng "săn lùng" danh tính. (Ảnh: IGNV)
Sau khi tốt nghiệp đại học, Linh Hương không bó buộc mình trong hình tượng hot girl kẹo ngọt. Cô quyết tâm theo đuổi con đường người mẫu ảnh chuyên nghiệp và có sự thay đổi rõ rệt về phong cách, có sự trưởng thành, đa dạng hơn. (Ảnh: IGNV)
