Hot face sao Việt: Thúy Diễm mặc ôm sát khoe body mảnh mai ở tuổi 39

Giải trí

Hot face sao Việt: Thúy Diễm mặc ôm sát khoe body mảnh mai ở tuổi 39

Diễn viên Thúy Diễm mặc trang phục ôm sát, khoe body mảnh mai ở tuổi 39. Hoa hậu Khánh Vân tận hưởng không khí đêm tại Đà Lạt. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 9/11: Diễn viên Thúy Diễm mặc trang phục ôm sát, khoe body mảnh mai ở tuổi 39. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
Hoa hậu Khánh Vân tận hưởng không khí đêm tại Samten Hills Đà Lạt. Ảnh: FB Nguyễn Trần Khánh Vân
Nghệ sĩ Hồng Ánh đi thưởng thức show của G-Dragon. Ảnh: FB Phạm Thị Hồng Ánh
Diễn viên Quỳnh Lam cùng các nghệ sĩ tạo dáng hài hước tại phim trường. Ảnh: FB Diễn viên Quỳnh Lam
Diễn viên Thúy Ngân khoe vẻ đẹp nữ tính khi diện váy hồng. Ảnh: FB Lê Huỳnh Thuý Ngân
Mai Ngô diện trang phục nữ công sở thanh lịch. Ảnh: FB Mai Ngô
Quý Bình đến sự kiện ủng hộ bà xã Phương Trinh Jolie. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie
Ca sĩ Thanh Ngọc xuất hiện nổi bật với váy đỏ. Ảnh: FB Thanh Ngoc Le
