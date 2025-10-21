Hà Nội

Hot face sao Việt: Doãn Hải My xả ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới

Giải trí

Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu xả ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới đẹp như ảnh bìa tạp chí. Hoa hậu Hương Giang chụp cùng bó hoa hồng kết hình trái tim cực lớn.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 21/10: Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu xả ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới đẹp như ảnh bìa tạp chí. Ảnh: FB Doan Hai My
Hoa hậu Hương Giang chụp cùng bó hoa hồng kết hình trái tim cực lớn. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Midu xinh đẹp như nàng công chúa trong một sự kiện. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Vợ ca sĩ Tuấn Hưng - Hương Baby tặng hoa và ôm chầm mẹ chồng dịp 20/10. Ảnh: FB Trần Thu Hương
Ba thế hệ phụ nữ trong gia đình hoa hậu Võ Lê Quế Anh tề tựu dịp 20/10. Ảnh: FB Võ Lê Quế Anh
Hòa Minzy biểu diễn tại Lễ Hội Văn Hoá Thế Giới được tổ chức tại Hà Nội lần thứ nhất. Ảnh: FB Hòa Minzy
Khánh Vân tựa đầu vào vai ông xã, khoe anh là món quà nhân dịp 20/10. Ảnh: FB Nguyễn Trần Khánh Vân
Hoa hậu Tiểu Vy hút mắt khi diện bộ trang phục có thiết kế độc đáo. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Thủy Anh cùng ông xã Đăng Khôi đi ăn với các con. Ảnh: FB Thuy Anh Le
Hoa hậu Phương Khánh và mẹ diện đồ đôi, ghi lại những khoảnh khắc ngập tiếng cười. Ảnh: FB Nguyễn Phương Khánh
