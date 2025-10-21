Hot face sao Việt: Doãn Hải My xả ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới

Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu xả ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới đẹp như ảnh bìa tạp chí. Hoa hậu Hương Giang chụp cùng bó hoa hồng kết hình trái tim cực lớn.
Mới đây, Mẫn Tiên đã chiêu đãi người xem chuỗi ảnh "mùa hè bất tận" cuốn hút, khoe trọn vẻ đẹp rạng rỡ, tràn đầy năng lượng và gu thời trang nghỉ dưỡng tinh tế.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 22/10, Cự Giải đừng suy nghĩ tiêu cực, bớt bảo thủ để tránh tổn thất. Thiên Bình quý nhân trợ lực, cơ hội thu lợi cao.
Sống tại vùng rừng núi Trung Phi, khỉ đột miền Đông (Gorilla beringei) là loài linh trưởng lớn nhất thế giới, được biết đến với sức mạnh vô song và trí tuệ cao.
Từ những mảnh giáp sắt, vũ khí và đồ tế lễ, các nhà khảo cổ đang tái dựng hình ảnh chiến binh Bắc Âu thời Đồ Đồng – biểu tượng cho quyền lực và bi tráng.
Ukraine xác nhận quân Nga đã đột phá vào khu vực trung tâm Pokrovsk; trong khi quân Nga đang tiến công mạnh vào phía nam Mirnohrad.
Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost thế hệ mới được phối 2 màu đẹp mắt này rất hay xuất hiện cùng vợ chồng MC, đạo diễn, diễn viên Trần Thành tại các sự kiện.
Trước khi nên duyên với Shark Bình, Phương Oanh sở hữu căn hộ rộng 100m2, mang phong cách Indochine ở Hà Nội.
Cuối tháng 10 là giai đoạn đỉnh cao của may mắn, giúp 3 con giáp này thu hút tài lộc, công danh thăng tiến, cuộc sống ngập tràn niềm vui và của cải.
Nhiều cảnh tượng kỳ lạ được vẽ trên tường bên trong lăng mộ Ai Cập của tướng Iwrkhy gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Thỏa thuận tỷ USD giữa OpenAI và Broadcom mở ra kỷ nguyên mới, khi “cha đẻ ChatGPT” muốn kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị AI, đe dọa vị thế thống trị của Nvidia.
Tấm bia bí ẩn 1.500 năm tuổi cuối cùng đã được một chuyên gia giải mã, giúp hé lộ nhiều sự thật rùng mình.
Khi làm vườn nhà, cặp vợ chồng ở làng Milford on Sea, Anh bất ngờ tìm thấy kho báu tiền cổ có từ thời vua Henry VIII. Số tiền cổ này sắp được bán đấu giá.
Nhiều tỷ phú công nghệ đang chi hàng triệu USD xây hầm trú ẩn giữa lúc lo ngại về trí tuệ nhân tạo, chiến tranh và biến đổi khí hậu ngày càng tăng cao.
Toyota chính thức trình làng mẫu SUV hoàn toàn mới mang tên Land Cruiser FJ 2026. Mẫu xe này được xem như phiên bản thu nhỏ của dòng Land Cruiser danh tiếng.
Dù chưa tung sản phẩm, hai startup robot Trung Quốc Rhoda AI và Genesis AI vẫn gây chấn động giới công nghệ khi chiêu mộ nhân tài từ Tesla, Google.
Căn cứ này rất quan trọng đối với Ukraine, là nơi triển khai các loại UAV tấn công tầm xa nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.
Đây là chiếc Rolls-Royce Phantom VIII được hoàn thiện với tông màu đỏ tươi và thật sự rất hiếm, mức giá của nó tới gần 800.000 USD (khoảng hơn 20 tỷ đồng).
Trương Quân Ninh sở hữu nhan sắc trẻ trung, khí chất thanh tao. Cô thân thiết với Liên Bỉnh Phát khi tham gia phim Bác sĩ tha hương.
OPPO chính thức ra mắt Hasselblad Pro Imaging Kit, bộ phụ kiện nhiếp ảnh chuyên nghiệp dành riêng cho OPPO Find X9 Pro, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh.
Kawasaki Ninja ZX-6R 2026 nâng cấp mới sở hữu diện mạo góc cạnh hơn trước, động cơ 636 phân phối cho công suất tối đa tới 129 mã lực khi kích hoạt Ram Air.