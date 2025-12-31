Hà Nội

Gần 5.000 xe Lexus và Toyota hạng sang bị triệu hồi tại Việt Nam

Toyota Việt Nam chính thức thông báo triệu hồi cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe trên một số dòng Toyota và Lexus để khắc phục lỗi đứng hình camera sau.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Lexus GX550 2026.

Toyota Việt Nam chính thức thông báo thực hiện Chương trình triệu hồi cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe trên các xe Toyota và Lexus. Chương trình sẽ được Toyota Việt Nam thực hiện chính thức từ ngày 30/12/2025 tại tất cả các Đại lý Toyota và Lexus trên toàn quốc. Danh sách và số lượng xe Toyota tại Việt Nam bị ảnh hưởng.

1-7724.jpg
oyota Việt Nam triển khai triệu hồi hơn 2.200 xe cập nhật phần mềm.

Các xe bị ảnh hưởng được trang bị bộ điều khiển hỗ trợ đỗ xe, là một bộ phận của hệ thống quan sát toàn cảnh (PVM) giúp hiển thị hình ảnh phía sau xe. Phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe này có thể khiến hình ảnh phía sau bị đứng hình trong thời gian ngắn khi lùi xe hoặc không hiển thị khi bật khóa điện lần kế tiếp. Việc này có thể làm tăng nguy cơ va chạm với người phía sau khi lùi xe.

3-4313.jpg
Danh sách và số lượng xe Toyota tại Việt Nam bị gọi triệu hồi.

Những khách hàng có xe trong diện ảnh hưởng, sẽ nhận được thông báo từ các Đại lý Toyota và Lexus mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, xe của khách hàng sẽ được cập nhật lại phần mềm hỗ trợ đỗ xe. Thời gian kiểm tra và cập nhật dự kiến khoảng 0,8 – 1 giờ/xe.

2-8714.jpg
Camera 360 độ của hơn 2.700 xe sang Lexus ở Việt Nam có nguy cơ đứng hình.

Toyota Việt Nam khuyến cáo khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng của chương trình trên nhanh chóng mang xe tới các Đại lý Lexus và Đại lý Toyota trên toàn quốc để được kiểm tra, cập nhật hoàn toàn miễn phí. Để tiết kiệm thời gian chờ đợi, khách hàng có thể chủ động liên hệ với Đại lý để đặt lịch hẹn trước khi mang xe đến kiểm tra.

4-684.jpg
Danh sách và số lượng xe sang Lexus tại Việt Nam bị ảnh hưởng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình cũng như kiểm tra xe của khách hàng có nằm trong diện bị ảnh hưởng hay không, khách hàng có thể tiếp cận thông tin qua các cách sau:

  • - Truy cập vào website www.lexus.com.vn hoặc www.toyota.com.vn
  • - Kiểm tra số VIN xe khách hàng có nằm trong dải ảnh hưởng hay không theo - đường link: https://www.toyota.com.vn/dich-vu/kiem-tra-vin
  • - Liên hệ trực tiếp với các Đại lý Lexus hoặc Đại lý Toyota trên toàn quốc
    - Liên hệ hotline của Lexus Việt Nam: 1800588886 hoặc Toyota Việt Nam: 18001524

Với những xe Toyota và Lexus nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, Đại lý Lexus hoặc Đại lý Toyota sẽ tiến hành kiểm tra và cập nhật miễn phí cho khách hàng.

