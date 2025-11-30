Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hơn 300 người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất ở Indonesia

Thế giới

Hơn 300 người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất ở Indonesia

Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa lũ lụt và lở đất những ngày qua ở Sumatra, Indonesia, đã tăng lên 303 người.

An An (Theo Tân Hoa Xã)
Theo Tân Hoa Xã, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) ngày 29/11 cho biết, tổng cộng 303 người thiệt mạng và 279 người vẫn mất tích sau khi lũ lụt và lở đất tấn công 3 tỉnh ở vùng Sumatra của Indonesia những ngày qua. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
Theo Tân Hoa Xã, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) ngày 29/11 cho biết, tổng cộng 303 người thiệt mạng và 279 người vẫn mất tích sau khi lũ lụt và lở đất tấn công 3 tỉnh ở vùng Sumatra của Indonesia những ngày qua. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
"Tỉnh Bắc Sumatra là nơi có số thương vong cao nhất, với 166 người thiệt mạng và 143 người vẫn mất tích. Tại Tây Sumatra, 90 người được xác nhận đã tử vong và 85 người mất tích, trong khi Aceh có 47 người thiệt mạng và 51 người vẫn mất tích", người đứng đầu BNPB Suharyanto thông tin tại một cuộc họp báo.
"Tỉnh Bắc Sumatra là nơi có số thương vong cao nhất, với 166 người thiệt mạng và 143 người vẫn mất tích. Tại Tây Sumatra, 90 người được xác nhận đã tử vong và 85 người mất tích, trong khi Aceh có 47 người thiệt mạng và 51 người vẫn mất tích", người đứng đầu BNPB Suharyanto thông tin tại một cuộc họp báo.
Ông Suharyanto nhấn mạnh rằng BNPB đang ưu tiên 3 nhiệm vụ cấp bách: Tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn những người vẫn mất tích, khôi phục khả năng tiếp cận thông tin liên lạc bị gián đoạn và đảm bảo cung cấp hậu cần nhanh chóng cho cư dân bị ảnh hưởng.
Ông Suharyanto nhấn mạnh rằng BNPB đang ưu tiên 3 nhiệm vụ cấp bách: Tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn những người vẫn mất tích, khôi phục khả năng tiếp cận thông tin liên lạc bị gián đoạn và đảm bảo cung cấp hậu cần nhanh chóng cho cư dân bị ảnh hưởng.
"Có thể còn nhiều nạn nhân khác đang ở những địa điểm sạt lở đất vẫn chưa thể tiếp cận được", ông Suharyanto cho biết.
"Có thể còn nhiều nạn nhân khác đang ở những địa điểm sạt lở đất vẫn chưa thể tiếp cận được", ông Suharyanto cho biết.
Lực lượng cứu hộ dọn dẹp bùn đất sau trận lũ lụt và lở đất tại huyện Bắc Tapanuli, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia, ngày 28/11.
Lực lượng cứu hộ dọn dẹp bùn đất sau trận lũ lụt và lở đất tại huyện Bắc Tapanuli, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia, ngày 28/11.
Bức ảnh do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) cung cấp cho thấy đội cứu hộ đang chuyển thi thể nạn nhân sau trận lũ lụt và lở đất tại huyện Padang Pariaman, Tây Sumatra, Indonesia, ngày 28/11.
Bức ảnh do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) cung cấp cho thấy đội cứu hộ đang chuyển thi thể nạn nhân sau trận lũ lụt và lở đất tại huyện Padang Pariaman, Tây Sumatra, Indonesia, ngày 28/11.
>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ lụt trước đây ở Thái Lan (Nguồn video: THĐT)
An An (Theo Tân Hoa Xã)
#Thảm họa lũ lụt và lở đất Indonesia #Thiệt hại nhân mạng ở Sumatra #Công tác khắc phục hậu quả thiên tai #lũ lụt ở Indonesia #lở đất ở Indonesia

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT