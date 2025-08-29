Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hơn 2.500 phụ nữ Việt tử vong vì ung thư cổ tử cung mỗi năm

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 6.200 ca mắc mới và hơn 2.500 ca tử vong vì ung thư cổ tử cung. 

Bình Nguyên

Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư dễ phòng ngừa nhất toàn cầu, tuy nhiên, tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung vẫn là thách thức lớn đối với y tế công cộng.

GS.TS.BS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, cho biết, theo Globocan 2022, mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 4.600 ca mắc mới ung thư cổ tử cung, tỷ lệ mắc chuẩn hóa theo tuổi là 7,8/100.000 phụ nữ, với hơn 2.500 ca tử vong.

Căn bệnh nguy hiểm xếp thứ hai trong các bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ, chỉ sau ung thư vú.

Tại các nước phát triển như Úc, Anh, Thụy Điển… tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung đã giảm mạnh nhờ chương trình tiêm phòng HPV diện rộng.

HPV là một loại virus phổ biến, có thể gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, dự báo đến năm 2070, có khoảng 200.000 sẽ tử vong do căn bệnh này.

Ảnh minh họa. Nguồn prodiadigital.com/fvhospital.com

Trong khuôn khổ nỗ lực toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra mục tiêu 90-70-90 nhằm thúc đẩy tiêm chủng, sàng lọc và điều trị, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung vào năm 2030.

Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng: Vắc xin HPV đã được tích hợp vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia và các dịch vụ điều trị cũng ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất vẫn là ở khâu sàng lọc và phát hiện sớm.

Tính đến năm 2021, chỉ 28% phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi 30–49 đã được tiếp cận sàng lọc. Các rào cản như kỳ thị, hạn chế trong khả năng tiếp cận dịch vụ và khó khăn về hậu cần tiếp tục ảnh hưởng đến tỷ lệ tham gia sàng lọc, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, vùng sâu và vùng xa.

Ảnh minh họa. Nguồn kauveryhospital.com/fvhospital.com
Ảnh minh họa. Nguồn kauveryhospital.com/fvhospital.com

Bộ Y tế cũng đã kêu gọi các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi vị thành niên nhận thức rõ nguy cơ ung thư cổ tử cung và các bệnh do HPV đối với con em mình và thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Mỗi người dân nêu cao trách nhiệm đối bản thân và cộng đồng bằng cách cùng nhau duy trì lối sống lành mạnh, chủ động dự phòng, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, người thân và cộng đồng, từ đó chung tay cùng ngành y tế thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Để phòng ngừa ung thư cổ tử cung, cần tiêm vắc xin HPV càng sớm càng tốt:
Đối tượng lý tưởng là trẻ gái, phụ nữ từ 9–26 tuổi (tốt nhất trước khi có quan hệ tình dục lần đầu); Phụ nữ đến 45 tuổi vẫn có thể tiêm, theo chỉ định của bác sĩ. Vắc xin giúp phòng ngừa 90% nguy cơ gây ung thư cổ tử cung và một số bệnh lý khác do HPV như sùi mào gà, ung thư âm hộ, hậu môn…

Bên cạnh đó, cần tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ: Dành cho phụ nữ từ 21 tuổi trở lên, dù đã tiêm vắc xin hay chưa.

Tầm soát với 2 phương pháp phổ biến là xét nghiệm Pap smear để phát hiện tế bào bất thường và xét nghiệm HPV DNA để phát hiện virus gây bệnh. Tần suất: 1–3 năm/lần tùy theo độ tuổi và kết quả xét nghiệm.

Dấu hiệu ung thư cổ tử cung

  • Chảy máu âm đạo bất thường: Giữa các kỳ kinh nguyệt bất ngờ xuất hiện tình trạng chảy máu; Dịch âm đạo có dấu hiệu bất thường: Đau bụng dưới;
  • Đau thắt lưng; Cảm giác khó chịu khi đi tiểu; Rối loạn kinh nguyệt; Sụt cân không rõ nguyên nhân; Mệt mỏi liên tục.
#ung thư cổ tử cung Việt Nam #sàng lọc ung thư cổ tử cung #phòng ngừa ung thư cổ tử cung #tầm soát ung thư cổ tử cung #bệnh lý HPV và ung thư cổ tử cung #giảm tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung

Bài liên quan

Sống Khỏe

Các loại ung thư dễ di căn não

Ung thư di căn não có thể tạo ra một hoặc nhiều khối u trong não. Khi chúng phát triển sẽ làm tăng áp lực tới các nhu mô não xung quanh.

Loại ung thư dễ di căn não

Di căn não xảy ra khi tế bào ung thư tách ra khỏi vị trí ban đầu của chúng. Các tế bào này có thể di chuyển thông qua hệ thống mạch máu hoặc hệ thống bạch huyết và di căn tới não. Ung thư di căn từ vị trí ban đầu của chúng vẫn được gọi theo tên của ung thư nguyên phát.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Triệu chứng âm thầm cảnh báo ung thư

Ung thư có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Nhận biết những dấu hiệu bất thường trên cơ thể là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.


Ung thư là một trong những căn bệnh nguy hiểm hàng đầu hiện nay, nhưng nếu được phát hiện sớm, khả năng điều trị thành công và kéo dài tuổi thọ sẽ cao hơn rất nhiều. Nhiều người thường chủ quan với những biểu hiện mệt mỏi, thay đổi nhỏ trên cơ thể, coi đó là dấu hiệu bình thường của tuổi tác hay stress. Thực tế, những thay đổi này có thể là tín hiệu âm thầm của ung thư, và phát hiện sớm sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

z6938723909639-c28a94883a1295b8cef31cad43aaee41.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Gan có vai trò thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để duy trì sức khỏe con người. Nhận biết triệu chứng ở giai đoạn sớm có thể giúp chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Khi gan bị tổn thương, cơ thể sẽ có những dấu hiệu bệnh gan để cảnh báo, như:

Sụt cân bất thường

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bí quyết chọn nước súc miệng

Bí quyết chọn nước súc miệng

Không chỉ giúp làm sạch khoang miệng, ngăn ngừa vi khuẩn và mang lại hơi thở thơm mát, nước súc miệng còn hỗ trợ phòng tránh nhiều bệnh lý nha khoa.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bí quyết chọn nước súc miệng

Bí quyết chọn nước súc miệng

Không chỉ giúp làm sạch khoang miệng, ngăn ngừa vi khuẩn và mang lại hơi thở thơm mát, nước súc miệng còn hỗ trợ phòng tránh nhiều bệnh lý nha khoa.