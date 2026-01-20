Hôm nay khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sáng 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Trước đó, ngày 19/1/2026, các đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Trưởng đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành phiên họp trù bị. Tại đây, Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình.

Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” và chủ đề của Đại hội là "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội".

Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại họp báo quốc tế về Đại hội diễn ra vào chiều 14/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành với một tinh thần đổi mới.

Về công tác chuẩn bị Văn kiện, đã thực hiện một bước cải cách quan trọng, tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo Chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng thành một Báo cáo Chính trị thống nhất, đồng bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho hay công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Trung ương khóa 13 và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của pháp luật và đảm bảo "đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ, hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển".

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng đã được triển khai từ sớm, có kế hoạch cụ thể với tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, phản ánh đúng quyết tâm của Đảng và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo điểm nhấn, tạo ấn tượng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.