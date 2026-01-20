Phát huy trí tuệ, đoàn kết, đổi mới - Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua không chỉ để đánh giá kết quả đạt được, mà quan trọng là để xác lập rõ hơn vai trò, trách nhiệm và phương thức đóng góp của một trung tâm lớn đối với các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đang thảo luận và quyết định.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt: đất nước tròn 40 năm kiên trì đổi mới, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Đồng thời, bối cảnh thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trong bối cảnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua không chỉ để đánh giá kết quả đạt được, mà quan trọng là để xác lập rõ hơn vai trò, trách nhiệm và phương thức đóng góp của một trung tâm lớn đối với các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đang thảo luận và quyết định.

Quyết sách đúng - Hành động hiệu quả

Nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn: đại dịch, suy giảm kinh tế toàn cầu, sức ép đô thị hóa ngày càng lớn; các vấn đề hạ tầng, môi trường, dân số, ngập nước đồng thời gia tăng, tạo áp lực chưa từng có. Trong hoàn cảnh đó, điều đáng quý nhất là Thành phố không chùn bước, không để đứt gãy động lực phát triển, giữ vững vai trò đầu tàu.

Điều đáng chú ý không chỉ là những con số tăng trưởng, mà là cách thức Thành phố vượt qua khó khăn: kiên định mục tiêu, thống nhất trong lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo và nghiêm túc trong tổ chức thực hiện. Thực tiễn cho thấy, trong những thời điểm thử thách nhất, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố được thể hiện rõ nét thông qua việc giữ vững nguyên tắc, đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của từng cấp, từng cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua không chỉ để đánh giá kết quả đạt được, mà quan trọng là để xác lập rõ hơn vai trò, trách nhiệm và phương thức đóng góp của một trung tâm lớn đối với các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đang thảo luận và quyết định.

Một chuyển biến quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ này là đổi mới tư duy lãnh đạo và điều hành. Thành phố không chỉ tập trung giải quyết vấn đề trước mắt, mà từng bước chuyển sang tư duy kiến tạo phát triển: chủ động hơn trong thiết kế không gian phát triển, tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị.

Cùng với giữ vững kỷ cương trong điều hành, Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng cho thấy: việc không ngừng bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy định, hướng dẫn đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; phát huy dân chủ đi đôi với trách nhiệm; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quản lý không gian phát triển rộng lớn, năng động hơn.

Đây cũng là sự cụ thể hóa yêu cầu xuyên suốt trong các văn kiện của Đảng: phát triển nhanh nhưng bền vững, tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; đổi mới sáng tạo đi đôi với kỷ cương và trách nhiệm.

Tinh thần mà Đại hội XIII đặt ra là trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới đã dần được cụ thể hóa vào công việc hằng ngày của cả hệ thống chính trị và từng lĩnh vực quản lý của Thành phố.

Dấu ấn lớn của nhiệm kỳ này là việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố. Điều đó khẳng định một tư duy rất rõ: Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một địa phương lớn, mà là một cực tăng trưởng của quốc gia. Thành phố không xin đặc quyền, xin ưu ái mà chỉ xin cơ chế để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển.

Đồng thời, đây cũng là yêu cầu rất rõ: Thành phố phải tổ chức thực hiện các cơ chế ấy một cách nghiêm túc, hiệu quả, minh bạch; biến chủ trương đúng thành kết quả cụ thể, đo đếm được trong thực tiễn.

Thành phố xác định rõ: cơ chế chỉ là điều kiện cần; điều kiện đủ là năng lực tổ chức thực hiện. Dám nghĩ, dám làm phải đi liền với biết làm, làm đến nơi đến chốn và chịu trách nhiệm đến cùng. Mọi quyết sách phải được kiểm nghiệm bằng hiệu quả thực tế, bằng sự chuyển biến trong đời sống người dân và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thành phố.

Trong suốt nhiệm kỳ, Thành phố từng bước chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào bất động sản và dịch vụ truyền thống sang mô hình dựa trên những động lực bền vững hơn: khoa học – công nghệ, kinh tế số, tài chính, logistics, công nghiệp hiện đại và thân thiện môi trường.

Cùng với đó là chuyển từ phát triển đơn lẻ sang phát triển trong không gian kinh tế vùng, gắn kết chặt chẽ hơn với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, phù hợp với định hướng lớn của Đảng về phát triển cân bằng, hài hòa giữa các vùng, phát huy lợi thế so sánh và tạo sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế.

Nơi hội tụ trí tuệ - Động lực tăng trưởng

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII không phải là đích đến, mà là nền móng để Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển cao hơn trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng. Trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố phải vươn lên rõ nét hơn nữa để trở thành trung tâm tài chính, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghệ, trung tâm kết nối khu vực và quốc tế.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo năng động, hội nhập sâu rộng; có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045, Thành phố phấn đấu thuộc nhóm 100 đô thị có chất lượng sống tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế – tài chính – dịch vụ – giáo dục – y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu; phát triển đặc sắc, bền vững và giàu bản sắc văn hóa.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh là xây dựng Thành phố trở thành trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới – đủ năng lực lãnh đạo Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Trí tuệ, đoàn kết và đổi mới không chỉ là khẩu hiệu, mà là cam kết chính trị và chuẩn mực hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Thành phố cần chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hành động, biến mục tiêu thành kết quả; để Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là nơi hội tụ trí tuệ, là động lực tăng trưởng của cả nước, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đi liền với đó là yêu cầu giữ vững kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất; đầu tư hạ tầng chiến lược; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nuôi dưỡng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh. Trên hết, mọi chủ trương, chính sách phải kiên định nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, để mọi thành quả phát triển quay trở lại phục vụ đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn, văn minh hơn, hạnh phúc hơn.