Chính trị

Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Hải Phòng Nguyễn Hồng Sáng làm Bí thư phường

Ông Nguyễn Hồng Sáng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Hải Phòng được phân công, điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Nhân Tông.

Hải Ninh

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ đối với Đảng ủy phường Trần Nhân Tông.

55666.jpg
Ông Nguyễn Hồng Sáng, tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Nhân Tông.

Tại hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng về điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hồng Sáng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Trần Nhân Tông, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Kinh Môn nhiệm kỳ 2025 - 2030; công bố Nghị quyết của Thường trực HĐND thành phố chỉ định ông Nguyễn Hồng Sáng giữ chức Chủ tịch HĐND phường Trần Nhân Tông, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng chúc mừng ông Nguyễn Hồng Sáng được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Sáng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ phường lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hồng Sáng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực, quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy phường Trần Nhân Tông hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Hồng Sáng sinh năm 1985 ở thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trước đây, nay là phường Việt Hòa, thành phố Hải Phòng, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hồng Sáng công tác nhiều năm tại Tỉnh đoàn Hải Dương, giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Hải Dương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng.

Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng

Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời phỏng vấn về những thành tựu nổi bật của Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định trách nhiệm chính trị tiên phong của Thủ đô trong việc quán triệt và cụ thể hóa tầm nhìn, định hướng chiến lược của Trung ương.

