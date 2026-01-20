Lai Châu - Khát vọng phát triển xanh, nhanh và bền vững

Sau 20 năm chia, tách thành lập tỉnh, với sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó khăn, thách thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Lai Châu đã vươn lên, bứt phá mạnh mẽ, kiến tạo nên diện mạo mới đầy khởi sắc. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu quyết tâm đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển hùng cường và giàu mạnh của của dân tộc Việt Nam và cũng là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Để hiểu rõ nét hơn về mục tiêu này, Báo và phát thanh truyền hình Lai Châu đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân.

Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu Lê Minh Ngân.

Phóng viên Đinh Đông: Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, xin đồng chí cho biết dựa vào những yếu tố nào để lai châu xác định mục tiêu phát triển xanh, nhanh và bền vững trong thời gian tới?

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân: Việc tỉnh Lai Châu xác định mục tiêu phát triển xanh, nhanh bền vững được dựa vào hai yếu tố cơ bản sau. Một là, Đảng bộ tỉnh đã nghiên cứu và bám sát, vận dụng sáng tạo phù hợp thức tiền các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về phát triển kinh tế đất nước như các định hướng, chiến lược trong dự thảo Văn kiện đại hội XIV của Đảng; 7 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt của đất nước; Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là cơ sở chính trị để Đảng bộ xác định mục tiêu phát triển xanh, nhanh, bền vững trong thời gian tới. Hai là, xuất phát từ yếu tố nội lực, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, với đường biên giới dài 265,165km, giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, có cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, cửa khẩu phụ và 6 lối mở sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế biên mậu. Tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, diện tích rừng lớn, đa dạng phong phú về hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tiềm năng về nông nghiệp, đặc biệt một số sản phẩm có giá trị như sâm, chè, quế, mắc ca, dược liệu và bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc cũng chung sống trên địa bàn là lợi thế vốn có để phát triển các ngành kinh tế theo hướng xanh và bền vững.

Phóng viên Đinh Đông: Vâng, xin được cảm ơn đồng chí. Vậy thưa đồng chí, để đạt được mục tiêu nêu trên thì tỉnh Lai Châu đã xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như thế nào?

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân: Để đạt được mục tiêu, nghị quyết đại hội đảng bộ mười lăm của tỉnh đề ra, tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể có tính khả thi. Trong đó, tập trung vào ba cái đột phá chính, đó là: một là đột phá về giao thông, logictic công nghệ thông tin được xem là đột phá quan trọng để tháo gỡ hết độc đạo trong kết nối giao thông, giúp Lai Châu kết nối với các trục và vùng kinh tế trong khu vực. Đột phá thứ hai là về phát triển nông nghiệp, hàng hóa dược liệu theo hướng kinh tế xanh được xác định dựa trên tiềm năng, lợi thế nông nghiệp của tỉnh. Và đột phá thứ ba là việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được xem là đột phá, chiến lược phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, từ những chủ trương, định hướng lớn của trung ương.

Từ những chủ trương, định hướng lớn của trung ương, cùng với tiềm năng và nguồn lực của tỉnh là cơ sở vững chắc để quyết tâm xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững trở thành tỉnh phát triển trung bình của vùng Trung Du và miền núi phía bắc vào năm 2030.

Phóng viên Đinh Đông: Vâng xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!