Hội nghị BCH Đảng bộ Liên hiệp Hội: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 10, xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 và triển khai một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị do đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy chủ trì. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cùng đại diện Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Nội chính Trung ương.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam đã trình bày báo cáo kết quả công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 của Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam. Theo báo cáo, trong tháng 10, Đảng ủy và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 9/2026; đồng thời quán triệt, phổ biến các văn bản mới của Đảng và Đảng ủy cấp trên: các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế, Quyết định số 493-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương,... cùng việc phân công thực hiện các nội dung.

Bên cạnh đó, công tác đảng viên và thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên cũng là một nội dung quan trọng được triển khai tại hội nghị. Việc số hóa hồ sơ đảng viên được xác định là bước quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đảng viên, tăng cường tính đồng bộ trong quản lý dữ liệu và từng bước hiện đại hóa công tác xây dựng Đảng.

Về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Phạm Hữu Duệ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026. Theo báo cáo, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận và hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời theo dõi, nắm tình hình các chi bộ trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng đối với những nội dung được trình bày tại hội nghị. Sau quá trình thảo luận và nghe dự thảo Nghị quyết, 100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện bước 2 của quy trình giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là nội dung thuộc công tác tổ chức, cán bộ, được triển khai theo quy trình, quy định hiện hành, góp phần bảo đảm yêu cầu về tổ chức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của những nội dung được thảo luận, xem xét và quyết nghị tại hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam tháng 10/2026 là dịp để rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, thống nhất định hướng công tác trong thời gian tới và cụ thể hóa các yêu cầu về xây dựng Đảng. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp Hội Việt Nam.