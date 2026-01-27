Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 13/2

Bộ Công Thương vừa có công văn hoả tốc về việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 từ 2/2 đến ngày 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Gia Đạt

Theo Bộ Công Thương, việc tổ chức Hội chợ được triển khai trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 26/1/2026, nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng trong nước và tạo không khí sôi động ngay từ đầu năm mới Bính Ngọ.

hoi-cho-83293978619011058966073-66692615560093946033112.jpg
Ảnh minh họa.

Hội chợ có tên tiếng Việt là Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, tên tiếng Anh là The First Glorious Spring Fair, 2026, với phạm vi tham gia đa ngành, quy mô toàn quốc. Toàn bộ khu Triển lãm Kim Quy sẽ được sử dụng để tổ chức sự kiện, gồm 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh rộng khoảng 10.000 m², đủ điều kiện bố trí khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn.

Chủ đề xuyên suốt của hội chợ là “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”, hướng tới xây dựng không gian trưng bày, giao thương mang đậm bản sắc văn hóa Tết Việt, đồng thời phát huy vai trò của thương mại, công nghiệp và du lịch trong giai đoạn cao điểm tiêu dùng đầu năm. Không gian hội chợ được thiết kế thành 9 phân khu nội dung. Khu vực trung tâm là phân khu của TP HCM, địa phương chủ đề của hội chợ, giới thiệu toàn diện các thành tựu về kinh tế, công nghiệp, thương mại, tài chính, đổi mới sáng tạo, văn hóa và du lịch, cùng các hoạt động nghệ thuật đặc trưng của Tết phương Nam.

Bên cạnh đó, phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật bốn phương” tái hiện sắc thái vùng miền, nơi các tỉnh, thành phố (trừ Hà Nội và TP HCM) giới thiệu sản vật tiêu biểu, tiềm năng xúc tiến thương mại - đầu tư và các giá trị văn hóa đặc sắc. Mỗi địa phương được bố trí tối thiểu 200 m², riêng Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ có diện tích lớn hơn.

Phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản chỉ dẫn địa lý, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và nông nghiệp tuần hoàn, tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội hợp tác.

Bộ Công Thương trực tiếp chủ trì hai phân khu lớn gồm “Xuân Thịnh vượng”, tập trung các ngành công nghiệp tiêu dùng, thương mại, thiết bị phục vụ Tết, và Triển lãm chuỗi giá trị VIVC 2026, quy tụ doanh nghiệp trong các lĩnh vực dệt may, da giày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ và nguyên phụ liệu. Triển lãm hướng tới kết nối toàn chuỗi giá trị từ nguyên liệu đến thị trường, kết hợp giao thương B2B và B2C.

Hà Nội tham gia với phân khu “Tết Sum vầy”, tái hiện không gian Tết truyền thống thông qua các sản phẩm làng nghề, nghệ thuật dân gian, ẩm thực và các hoạt động văn hóa đặc sắc. Trong khi đó, phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, giới thiệu 12 ngành công nghiệp văn hóa trong không gian “Sắc Xuân Việt”. Ngoài ra, hai khu vực ngoài trời gồm Hội chợ Hoa Xuân “Sắc Xuân Việt” tại Sân Đông và khu ẩm thực “Vị Xuân gắn kết” tại Sân Nam sẽ bổ sung trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí cho khách tham quan.

Về chính sách hỗ trợ, Bộ Công Thương cho biết đang trình phê duyệt cơ chế hỗ trợ kinh phí theo hướng tập trung tối ưu chi phí cho doanh nghiệp tham gia. Theo đó, mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc tổ chức xúc tiến thương mại được hỗ trợ miễn phí một gian hàng tiêu chuẩn 9 m² hoặc 18 m² đất trống trong nhà. Riêng nhóm trưng bày đồ gỗ nội, ngoại thất được hỗ trợ tối đa hai gian hàng tiêu chuẩn hoặc 36 m² đất trống.

Đối với doanh nghiệp nước ngoài, Ban Tổ chức miễn phí một gian hàng tiêu chuẩn, miễn chi phí truyền thông - quảng bá trong khuôn khổ hội chợ, miễn phí thẻ ra vào và hưởng các ưu đãi khác theo quy định. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại - văn hóa - tiêu dùng trong dịp Tết Bính Ngọ, tạo động lực thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước, tăng cường kết nối doanh nghiệp và lan tỏa giá trị văn hóa Tết Việt ngay từ những ngày đầu năm mới.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#Hội chợ Mùa Xuân #Triển lãm Việt Nam #Bộ Công Thương #sự kiện 2026 #triển lãm

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 2 đối tượng đánh bạc dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợ

Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với các lực lượng bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tính điểm.

Ngày 24/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chiều 23/11, tại hội chợ Quốc tế Việt - Trung, thuộc khu thương mại cửa khẩu Kim Thành, phường Lào Cai. Công an phường Lào Cai phối hợp với các lực lượng bắt giữ thành công 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tính điểm.

anh-1-bat-giu-2-doi-tuong-cung-toan-bo-tang-vath.jpg
2 đối tượng cùng toàn bộ vật chứng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Xác minh vụ cô gái bị khách sạn ở Hà Nội từ chối nhận phòng lúc 2h

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip về vụ việc xảy ra tại một khách sạn ở phố Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) đang gây xôn xao dư luận.

Trong clip, vị khách nữ N.Y.Q. (sống tại TP HCM) tranh cãi với một nam lễ tân tại khách sạn trên phố Hàng Cháo vào lúc 2h ngày 9/11. Chị Q. đã đặt phòng tại khách sạn cho 3 ngày (7, 8, 9/11) qua ứng dụng đặt phòng, trả trước 100% tiền thuê. Do ảnh hưởng của thời tiết, chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội của chị bị hoãn, khiến chị tới muộn. Tuy nhiên, khi đến nơi, lễ tân thông báo phòng đã kín và khách sạn không giữ phòng do chị check-in muộn mà không thông báo trước.

capture-5740.png
Nhân viên lễ tân khách sạn từ chối để khách nhận phòng, khiến cô gái phải rời đi lúc 2h sáng.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý 2 người phụ nữ ở Đắk Lắk vì đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội

Trong lúc đi chợ, 2 người phụ nữ nghe người dân kể có chuyện bắt cóc trẻ em và vội vàng đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Ngày 29/10, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý 2 người phụ nữ đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

sst.jpg
Công an làm việc với 2 người phụ nữ đăng tải thông tin trẻ em bị bắt cóc sai sự thật
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới