Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 13/2

Bộ Công Thương vừa có công văn hoả tốc về việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 từ 2/2 đến ngày 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, việc tổ chức Hội chợ được triển khai trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 26/1/2026, nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng trong nước và tạo không khí sôi động ngay từ đầu năm mới Bính Ngọ.

Ảnh minh họa.

Hội chợ có tên tiếng Việt là Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, tên tiếng Anh là The First Glorious Spring Fair, 2026, với phạm vi tham gia đa ngành, quy mô toàn quốc. Toàn bộ khu Triển lãm Kim Quy sẽ được sử dụng để tổ chức sự kiện, gồm 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh rộng khoảng 10.000 m², đủ điều kiện bố trí khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn.

Chủ đề xuyên suốt của hội chợ là “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”, hướng tới xây dựng không gian trưng bày, giao thương mang đậm bản sắc văn hóa Tết Việt, đồng thời phát huy vai trò của thương mại, công nghiệp và du lịch trong giai đoạn cao điểm tiêu dùng đầu năm. Không gian hội chợ được thiết kế thành 9 phân khu nội dung. Khu vực trung tâm là phân khu của TP HCM, địa phương chủ đề của hội chợ, giới thiệu toàn diện các thành tựu về kinh tế, công nghiệp, thương mại, tài chính, đổi mới sáng tạo, văn hóa và du lịch, cùng các hoạt động nghệ thuật đặc trưng của Tết phương Nam.

Bên cạnh đó, phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật bốn phương” tái hiện sắc thái vùng miền, nơi các tỉnh, thành phố (trừ Hà Nội và TP HCM) giới thiệu sản vật tiêu biểu, tiềm năng xúc tiến thương mại - đầu tư và các giá trị văn hóa đặc sắc. Mỗi địa phương được bố trí tối thiểu 200 m², riêng Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ có diện tích lớn hơn.

Phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản chỉ dẫn địa lý, mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và nông nghiệp tuần hoàn, tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội hợp tác.

Bộ Công Thương trực tiếp chủ trì hai phân khu lớn gồm “Xuân Thịnh vượng”, tập trung các ngành công nghiệp tiêu dùng, thương mại, thiết bị phục vụ Tết, và Triển lãm chuỗi giá trị VIVC 2026, quy tụ doanh nghiệp trong các lĩnh vực dệt may, da giày, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ và nguyên phụ liệu. Triển lãm hướng tới kết nối toàn chuỗi giá trị từ nguyên liệu đến thị trường, kết hợp giao thương B2B và B2C.

Hà Nội tham gia với phân khu “Tết Sum vầy”, tái hiện không gian Tết truyền thống thông qua các sản phẩm làng nghề, nghệ thuật dân gian, ẩm thực và các hoạt động văn hóa đặc sắc. Trong khi đó, phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, giới thiệu 12 ngành công nghiệp văn hóa trong không gian “Sắc Xuân Việt”. Ngoài ra, hai khu vực ngoài trời gồm Hội chợ Hoa Xuân “Sắc Xuân Việt” tại Sân Đông và khu ẩm thực “Vị Xuân gắn kết” tại Sân Nam sẽ bổ sung trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí cho khách tham quan.

Về chính sách hỗ trợ, Bộ Công Thương cho biết đang trình phê duyệt cơ chế hỗ trợ kinh phí theo hướng tập trung tối ưu chi phí cho doanh nghiệp tham gia. Theo đó, mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc tổ chức xúc tiến thương mại được hỗ trợ miễn phí một gian hàng tiêu chuẩn 9 m² hoặc 18 m² đất trống trong nhà. Riêng nhóm trưng bày đồ gỗ nội, ngoại thất được hỗ trợ tối đa hai gian hàng tiêu chuẩn hoặc 36 m² đất trống.

Đối với doanh nghiệp nước ngoài, Ban Tổ chức miễn phí một gian hàng tiêu chuẩn, miễn chi phí truyền thông - quảng bá trong khuôn khổ hội chợ, miễn phí thẻ ra vào và hưởng các ưu đãi khác theo quy định. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại - văn hóa - tiêu dùng trong dịp Tết Bính Ngọ, tạo động lực thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước, tăng cường kết nối doanh nghiệp và lan tỏa giá trị văn hóa Tết Việt ngay từ những ngày đầu năm mới.

