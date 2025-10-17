Hà Nội

Sức khoẻ 360

Hoại tử, lộ xương cột sống nguy kịch vì vi khuẩn đa kháng

Tình trạng vi khuẩn đa kháng, mô hoại tử lộ xương, tổn thương phổi nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa truyền nhiễm và ngoại khoa nguy cơ thất bại rất lớn.

Thúy Nga

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công một ca nhiễm trùng mô mềm phức tạp, hậu phẫu cột sống, trên nền bệnh lý nền nặng, phức tạp và nhiễm vi khuẩn đa kháng – tình huống lâm sàng nhiều nguy cơ diễn biến nặng, đòi hỏi phối hợp đa chuyên khoa và xử trí chuyên sâu.

Nhiễm trùng nặng, hoại tử lộ xương sau phẫu thuật cột sống

Sau khi bị tai nạn sinh hoạt ngã từ tầng 2, ông N.V.T (66 tuổi quê Tuyên Quang) bị gãy cột sống thắt lưng mức vững có chỉ định can thiệp phẫu thuật và được tiến hành phẫu thuật cố định cột sống bằng nẹp vít tại bệnh viện tuyến tỉnh.

nhiem-khuan1.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, sau mổ, vết thương không liền, chảy dịch mủ kéo dài. Dù đã điều trị kháng sinh tại nhiều nơi, tình trạng vẫn không cải thiện. Bệnh nhân chỉ định tháo nẹp vít, cắt lọc tổ chức hoại tử. Xét nghiệm vi sinh cho kết quả dương tính với vi khuẩn đa kháng. Đồng thời, xuất hiện tổn thương phổi lan tỏa, suy hô hấp.

Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân trong tình trạng nhiễm trùng nặng, thể trạng suy kiệt, khó thở, sốt cao liên tục. Vết mổ vùng cột sống thắt lưng hở dài hơn 20cm, rộng trên 10cm, lộ cả xương sống và dịch mủ đặc và tổ chức hoại tử.

Chỉ số viêm tăng cao, như bạch cầu tăng cao, CRP tăng cao đạt 197 mg/L (gấp gần 20 lần ngưỡng bình thường). Hình ảnh CT cho thấy tổn thương phổi lan tỏa hai bên, phổi trái gần như trắng xóa – dấu hiệu tổn thương nặng nề, nguy cơ suy hô hấp cấp.

nhiem-khuan-3.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngoại khoa kết hợp với kiểm soát nhiễm khuẩn để cứu bệnh nhân

ThS.BS Đặng Văn Dương, Trung tâm khám bệnh theo yêu cầu và Quốc tế – người trực tiếp điều trị ca bệnh, cho biết: “Bệnh nhân có nền đái tháo đường, hẹp mạch vành, từng nhiều lần phẫu thuật.

Kèm bệnh nhân nằm viện nhiều ngày, thể trạng suy mòn, xuất hiện nhiễm trùng vi khuẩn đa kháng tại nhiều vị trí làm cho việc can thiệp điều trị trở nên khó khăn, nguy cơ bệnh tiến triển nhanh, suy đa tạng và can thiệp các phẫu thuật trở nên phức tạp hơn nhiều. Do vậy việc kiểm soát nhiễm khuẩn cần can thiệp đồng bộ, đúng đích, chặt chẽ từng bước”.

nhiem-khuan-2.jpg
Tổn thương trước và sau điều trị - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được hội chẩn với Khoa Ngoại Chấn thương, chỉnh hình và Thần kinh, cột sống, tiến hành phẫu thuật lần 1: Cắt lọc toàn bộ mô hoại tử; đặt hệ thống hút áp lực âm (VAC) nhằm kiểm soát dịch mủ, kích thích mô hạt phát triển và ngăn nhiễm trùng lan rộng. Đồng thời, kháng sinh được lựa chọn theo kháng sinh đồ phối hợp với hỗ trợ hô hấp, dinh dưỡng, kiểm soát đường huyết và các bệnh lý nền.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân hết sốt, đỡ khó thở, tổn thương phổi cải thiện rõ, chỉ số viêm giảm mạnh. Vết mổ sạch, mô hạt lên tốt, đủ điều kiện để phẫu thuật lần 2 cố định lại cột sống, phục hồi chức năng vận động.

BSCKII Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống cho biết: “Chúng tôi đã đặt lại hệ thống nẹp vít, cắt lọc mô xơ và khâu kín vết mổ có dẫn lưu. Ca mổ thuận lợi nhờ nền vết mổ đã được kiểm soát tốt nhiễm khuẩn. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát sao tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương”.

Sau hơn 35 ngày điều trị, bệnh nhân đã ổn định hoàn toàn, tự ngồi và tập đi lại nhẹ nhàng, vết mổ liền, không còn dịch, chức năng hô hấp phục hồi.

ThS.BS Dương khẳng định: “Trường hợp này cho thấy vai trò không thể thay thế bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm trong xử trí nhiễm trùng phức tạp hậu phẫu thuật. Tình trạng vi khuẩn đa kháng, mô hoại tử lộ xương, tổn thương phổi lan tỏa – nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa truyền nhiễm và ngoại khoa thì nguy cơ thất bại điều trị là rất lớn”.

“Các bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền, sau phẫu thuật nói chung, nếu thấy vết mổ sưng, đỏ, đau, đặc biệt chảy dịch mủ hoặc không liền vết thương sau 5–7 ngày là những biểu hiện của nhiễm trùng vết mổ, cần sớm đến bệnh viện chuyên khoa để được đánh giá và xử trí kịp thời, tránh để lan rộng nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết hoặc nguy cơ tháo bỏ dụng cụ cố định”, ThS.BS Dương khuyến cáo.

