Hoa Tết 2026, chuyên gia tư vấn chọn cây đẹp, chơi bền

Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, PGS.TS Đặng Văn Đông đưa ra những tư vấn chọn hoa Tết phù hợp, bền đẹp suốt dịp xuân.

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026. Trong bối cảnh năm 2025 được xem là một năm nhiều khó khăn đối với người trồng hoa, thị trường hoa Tết năm nay đang cho thấy những chuyển động rõ nét về cơ cấu sản phẩm, nhu cầu tiêu dùng và xu hướng lựa chọn của người dân. Từ góc độ chuyên môn, PGS.TS Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả đã đưa ra những nhận định và khuyến nghị giúp người tiêu dùng chọn được hoa Tết phù hợp, bền đẹp và hiệu quả kinh tế.

Người dân Hà Nội chọn hoa Tết. Ảnh: Mai Loan.

Hoa Tết 2026: Phân khúc phổ thông chiếm ưu thế

Theo ghi nhận từ các nhà vườn, năm 2025 là một năm không thuận lợi cho sản xuất hoa Tết. Mưa lớn kéo dài, mực nước sông dâng cao gây ngập cục bộ tại một số vùng trồng, trong khi chi phí vật tư, phân bón và nhân công tiếp tục tăng đã tạo thêm áp lực cho người sản xuất.

Trong bối cảnh đó, thị trường hoa Tết 2026 được dự báo tập trung nhiều vào phân khúc cây phổ thông, giá vừa phải, dáng gọn. Đây là nhóm sản phẩm phù hợp với không gian nhà phố, chung cư và đáp ứng nhu cầu trang trí Tết của đa số gia đình đô thị. Ngược lại, các gốc đào lớn, chậu quất giá cao vẫn có người hỏi mua nhưng giao dịch diễn ra chậm, mang tính chọn lọc và chủ yếu phục vụ nhóm khách quen hoặc người chơi hoa lâu năm.

Nhận định về xu hướng chung, PGS.TS Đặng Văn Đông cho biết, trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên những loại hoa và cây cảnh bền, dễ chăm sóc và có khả năng trưng bày dài ngày.

Về cơ cấu sản phẩm, các dòng hoa truyền thống vẫn giữ vai trò “xương sống” của thị trường. Ở miền Bắc, đào Tết với các dòng như đào thế cổ, đào cảnh, đào rừng Sa Pa, Mộc Châu tiếp tục là lựa chọn không thể thiếu trong mỗi gia đình. Trong khi đó, tại miền Nam, mai vàng vẫn giữ vị trí trung tâm nhờ kỹ thuật xử lý ra hoa ngày càng được người trồng làm chủ và nguồn cây chủ động hơn.

Song song với đó, quất cảnh vẫn chiếm thị phần lớn, đặc biệt tại khu vực đô thị và ven đô, nhờ hình thức đẹp, ý nghĩa phong thủy và khả năng trưng bày tương đối bền. Ngoài nhóm truyền thống, các loại hoa chậu phổ thông như cúc mâm xôi, cúc đại đóa, cúc pha lê, trạng nguyên, đồng tiền tiếp tục được ưa chuộng nhờ giá phù hợp, dễ chăm sóc và giữ màu tốt trong suốt dịp Tết.

Ở phân khúc trung và cao cấp, lan hồ điệp vẫn là tâm điểm nhờ vẻ đẹp sang trọng và thời gian trưng bày dài. Bên cạnh đó, địa lan, lily chất lượng cao và tulip chậu được dự báo có xu hướng tăng nhẹ khi điều kiện sản xuất trong nước cải thiện và nguồn nhập khẩu ổn định hơn.

Cách chọn hoa đẹp, bền suốt dịp xuân

Từ góc độ khoa học và thực tiễn sản xuất, PGS.TS Đặng Văn Đông cho rằng người tiêu dùng hoàn toàn có thể chọn được hoa Tết vừa phù hợp ngân sách, vừa đảm bảo độ bền nếu nắm rõ đặc điểm của từng nhóm cây.

Ở phân khúc phổ thông, các loại cúc chậu, đồng tiền, thược dược, trạng nguyên là lựa chọn hợp lý, có thể chơi hoa từ trước Tết đến hết rằm tháng Giêng. Với những gia đình muốn giữ nét truyền thống, đào cành hoặc đào chậu nhỏ ở miền Bắc, mai bonsai hoặc mai chậu cỡ vừa ở miền Nam là phương án cân đối giữa kinh tế và thẩm mỹ.

Ở phân khúc trung – cao cấp, lan hồ điệp, địa lan và lily chất lượng cao phù hợp với không gian công sở, doanh nghiệp, khách sạn hoặc gia đình có điều kiện, nhờ vẻ đẹp sang trọng và thời gian chơi hoa dài.

Những chậu mai vàng cũng góp sắc xuân trong Tết xứ Bắc. Ảnh: Mai Loan.

Để chọn được cây hoa bền đẹp, chuyên gia khuyến cáo không chỉ nhìn vào hoa đang nở mà cần đánh giá tổng thể sức khỏe cây. Với đào Tết, nên chọn cây có tán cân đối, cành phân bố đều, nụ mập và có đủ các cỡ nụ để hoa nở rải rác. Mai vàng cần ưu tiên cây dáng vững, nụ tròn, phân bố đều, không có dấu hiệu nấm bệnh hay khô cành.

Đối với hoa cúc chậu, nên chọn cây có tán tròn đều, nhiều nụ hơn hoa nở, lá xanh đậm và bộ rễ khỏe. Lan hồ điệp cần chú ý thân lá dày, xanh bóng, cần hoa thẳng và nhiều nụ để đảm bảo nở đều trong suốt dịp Tết.

Trước diễn biến thời tiết khó lường, PGS.TS Đặng Văn Đông khuyến nghị người tiêu dùng ưu tiên những loại hoa ít phụ thuộc vào nhiệt độ, đồng thời mua hoa vào thời điểm hợp lý và chăm sóc đúng kỹ thuật. "Việc chọn cây khỏe ngay từ đầu là yếu tố then chốt giúp hoa nở đúng dịp và giữ được vẻ đẹp lâu dài", TS Đông cho hay.