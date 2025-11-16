Hoa hậu Sella Trương quyến rũ với váy đuôi cá chấm bi trên sàn diễn

Mẫu nhí Vân Khánh mê diễn thời trang, sở hữu thành tích 'khủng'
Với vóc dáng chuẩn mảnh và phong thái sân khấu tốt, Phạm Vân Khánh đang cho thấy bản lĩnh của một nhân tố mẫu trẻ đầy tiềm năng.
Phong cách thời trang đỉnh cao của Hương Giang tại Miss Universe 2025
Từ áo dài truyền thống đến váy dạ hội, Hương Giang thể hiện phong cách đa dạng, đẳng cấp trong các sự kiện của cuộc thi tại Thái Lan.
