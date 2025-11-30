Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hoa hậu Kỳ Duyên đốt mắt fan với đầm trắng cắt xẻ hiểm hóc

Giải trí

Hoa hậu Kỳ Duyên đốt mắt fan với đầm trắng cắt xẻ hiểm hóc

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên tiếp tục gây chú ý khi tung bộ ảnh mới diện thiết kế đầm trắng cắt xẻ độc đáo, tôn trọn đường cong gợi cảm. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong loạt ảnh vừa được chia sẻ, Hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện với thiết kế đầm trắng dáng dài bất đối xứng.
Trong loạt ảnh vừa được chia sẻ, Hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện với thiết kế đầm trắng dáng dài bất đối xứng.
Phần váy của outfit Kỳ Duyên diện phía trước được phủ dài chạm chân, tạo cảm giác thanh thoát và sang trọng, trong khi phần thân sau lại được cắt ngắn ngang gối, mang đến sự phá cách đầy táo bạo.
Phần váy của outfit Kỳ Duyên diện phía trước được phủ dài chạm chân, tạo cảm giác thanh thoát và sang trọng, trong khi phần thân sau lại được cắt ngắn ngang gối, mang đến sự phá cách đầy táo bạo.
Điểm nhấn lớn nhất nằm ở chi tiết khoét sâu phần eo, giúp tôn trọn vòng eo thon gọn và tỷ lệ hình thể chuẩn mực của nàng hậu.
Điểm nhấn lớn nhất nằm ở chi tiết khoét sâu phần eo, giúp tôn trọn vòng eo thon gọn và tỷ lệ hình thể chuẩn mực của nàng hậu.
Loạt trang phục gợi cảm của Kỳ Duyên luôn khiến khán giả không khỏi “ná thở”, và lần này cũng không ngoại lệ.
Loạt trang phục gợi cảm của Kỳ Duyên luôn khiến khán giả không khỏi “ná thở”, và lần này cũng không ngoại lệ.
Người đẹp ngày càng khẳng định phong cách thời trang táo bạo nhưng vẫn giữ được nét tinh tế đặc trưng.
Người đẹp ngày càng khẳng định phong cách thời trang táo bạo nhưng vẫn giữ được nét tinh tế đặc trưng.
Cô thường xuyên lựa chọn những thiết kế khoét sâu mạnh tay, phô diễn đường cong quyến rũ, vòng một đầy đặn cùng vòng eo nhỏ đáng ngưỡng mộ.
Cô thường xuyên lựa chọn những thiết kế khoét sâu mạnh tay, phô diễn đường cong quyến rũ, vòng một đầy đặn cùng vòng eo nhỏ đáng ngưỡng mộ.
Không chọn hướng đi an toàn, Kỳ Duyên nhiều lần xuất hiện với những bộ váy mang tông màu trung tính như đen, trắng, be, những sắc thái tưởng chừng đơn giản nhưng lại tạo hiệu ứng sang trọng và đầy sức hút. Chất liệu cao cấp kết hợp cùng đường cắt sắc sảo giúp tôn vinh sự nữ tính mà vẫn giữ được tinh thần thanh lịch.
Không chọn hướng đi an toàn, Kỳ Duyên nhiều lần xuất hiện với những bộ váy mang tông màu trung tính như đen, trắng, be, những sắc thái tưởng chừng đơn giản nhưng lại tạo hiệu ứng sang trọng và đầy sức hút. Chất liệu cao cấp kết hợp cùng đường cắt sắc sảo giúp tôn vinh sự nữ tính mà vẫn giữ được tinh thần thanh lịch.
Bên cạnh gu thời trang nổi bật, thần thái lạnh lùng cùng phong cách pose dáng chuyên nghiệp cũng góp phần tạo nên sức hút của nàng hậu.
Bên cạnh gu thời trang nổi bật, thần thái lạnh lùng cùng phong cách pose dáng chuyên nghiệp cũng góp phần tạo nên sức hút của nàng hậu.
Cô hiểu rõ lợi thế hình thể, luôn biết cách xoay người, nghiêng vai hay đặt tay khéo léo để tạo những đường cong mềm mại trước ống kính.
Cô hiểu rõ lợi thế hình thể, luôn biết cách xoay người, nghiêng vai hay đặt tay khéo léo để tạo những đường cong mềm mại trước ống kính.
Sự tiết chế trong biểu cảm và phong thái hiện đại khiến Kỳ Duyên trở nên khác biệt giữa dàn mỹ nhân theo đuổi phong cách sexy hiện nay.
Sự tiết chế trong biểu cảm và phong thái hiện đại khiến Kỳ Duyên trở nên khác biệt giữa dàn mỹ nhân theo đuổi phong cách sexy hiện nay.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Nguyễn Cao Kỳ Duyên #Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên #Hoa hậu Kỳ Duyên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT