Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hoa đào rừng nhuộm hồng bản làng Xím Vàng

Du lịch

Hoa đào rừng nhuộm hồng bản làng Xím Vàng

Xím Vàng những ngày cuối năm gây ấn tượng với sắc đào rừng nở hồng sườn núi, bản làng người H’Mông nép mình giữa không gian núi rừng hoang sơ, yên bình.

Vân Giang/ Ảnh Nguyễn Trọng Cung
Cuối năm, khi những cơn gió lạnh tràn về vùng núi cao Tây Bắc, xã Xím Vàng tỉnh Sơn La lại khoác lên mình tấm áo mùa Xuân dịu dàng với sắc đào rừng bung nở khắp núi đồi, khe bản. Không ồn ào, không xô bồ, Xím Vàng hiện ra hoang sơ và bình yên, như một góc Xuân lặng lẽ giữa đại ngàn.
Cuối năm, khi những cơn gió lạnh tràn về vùng núi cao Tây Bắc, xã Xím Vàng tỉnh Sơn La lại khoác lên mình tấm áo mùa Xuân dịu dàng với sắc đào rừng bung nở khắp núi đồi, khe bản. Không ồn ào, không xô bồ, Xím Vàng hiện ra hoang sơ và bình yên, như một góc Xuân lặng lẽ giữa đại ngàn.
Từ trung tâm xã Tà Xùa, du khách vượt quãng đường khoảng 20km quanh co, uốn lượn giữa những triền núi để đến Xím Vàng. Con đường nhỏ men theo sườn núi mở ra khung cảnh đặc trưng của vùng cao, những thửa ruộng bậc thang xếp tầng mềm mại, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng sườn đồi, thấp thoáng mái nhà lợp tôn, lợp gỗ nép mình giữa rừng cây và hoa đào.
Từ trung tâm xã Tà Xùa, du khách vượt quãng đường khoảng 20km quanh co, uốn lượn giữa những triền núi để đến Xím Vàng. Con đường nhỏ men theo sườn núi mở ra khung cảnh đặc trưng của vùng cao, những thửa ruộng bậc thang xếp tầng mềm mại, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng sườn đồi, thấp thoáng mái nhà lợp tôn, lợp gỗ nép mình giữa rừng cây và hoa đào.
Những ngày cuối năm, đào rừng Xím Vàng nở rộ, phủ hồng khắp bản làng người H’Mông. Hoa không dày cánh, không rực rỡ phô trương như đào trồng dưới xuôi, mà mang vẻ đẹp mộc mạc, tinh khôi. Cánh hoa mỏng manh rung rinh trong nắng chiều, nổi bật trên nền xanh trầm của núi rừng, tạo nên một bức tranh mùa Xuân rất riêng của Xím Vàng.
Những ngày cuối năm, đào rừng Xím Vàng nở rộ, phủ hồng khắp bản làng người H’Mông. Hoa không dày cánh, không rực rỡ phô trương như đào trồng dưới xuôi, mà mang vẻ đẹp mộc mạc, tinh khôi. Cánh hoa mỏng manh rung rinh trong nắng chiều, nổi bật trên nền xanh trầm của núi rừng, tạo nên một bức tranh mùa Xuân rất riêng của Xím Vàng.
Đào rừng ở đây mọc tự nhiên, xen lẫn trong nương rẫy, ven suối, bên hiên nhà. Có cây đã già, thân xù xì, cành khẳng khiu nhưng mỗi độ Tết đến Xuân về lại bật lên những chùm hoa hồng phấn dịu dàng, báo hiệu một năm mới đang gõ cửa. Dưới tán đào, nhịp sống của người dân vẫn chậm rãi trôi: người đàn ông H’Mông cần mẫn bên nông sản, những đứa trẻ ngồi trước hiên nhà, tiếng chó sủa vang vọng giữa chiều muộn vùng cao.
Đào rừng ở đây mọc tự nhiên, xen lẫn trong nương rẫy, ven suối, bên hiên nhà. Có cây đã già, thân xù xì, cành khẳng khiu nhưng mỗi độ Tết đến Xuân về lại bật lên những chùm hoa hồng phấn dịu dàng, báo hiệu một năm mới đang gõ cửa. Dưới tán đào, nhịp sống của người dân vẫn chậm rãi trôi: người đàn ông H’Mông cần mẫn bên nông sản, những đứa trẻ ngồi trước hiên nhà, tiếng chó sủa vang vọng giữa chiều muộn vùng cao.
Không chỉ có hoa đào, Xím Vàng còn cuốn hút bởi vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên. Những buổi sớm, sương giăng bảng lảng trên các sườn núi, ruộng bậc thang hiện ra mờ ảo trong làn mây mỏng. Khi nắng lên, cả không gian bừng sáng, sắc hồng của đào hòa cùng sắc xanh của rừng, sắc vàng của nắng, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Không chỉ có hoa đào, Xím Vàng còn cuốn hút bởi vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên. Những buổi sớm, sương giăng bảng lảng trên các sườn núi, ruộng bậc thang hiện ra mờ ảo trong làn mây mỏng. Khi nắng lên, cả không gian bừng sáng, sắc hồng của đào hòa cùng sắc xanh của rừng, sắc vàng của nắng, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Đến Xím Vàng dịp cuối năm, du khách không chỉ được ngắm hoa mà còn có cơ hội cảm nhận trọn vẹn không khí Tết sớm của đồng bào H’Mông. Đó là những ngôi nhà gỗ đơn sơ treo cờ đỏ trước hiên, là mâm củi xếp gọn bên vách, là nếp sinh hoạt bình dị gắn bó với núi rừng. Tất cả tạo nên một Xím Vàng rất thật, rất gần, khiến người ta chỉ muốn sống chậm lại để tận hưởng.
Đến Xím Vàng dịp cuối năm, du khách không chỉ được ngắm hoa mà còn có cơ hội cảm nhận trọn vẹn không khí Tết sớm của đồng bào H’Mông. Đó là những ngôi nhà gỗ đơn sơ treo cờ đỏ trước hiên, là mâm củi xếp gọn bên vách, là nếp sinh hoạt bình dị gắn bó với núi rừng. Tất cả tạo nên một Xím Vàng rất thật, rất gần, khiến người ta chỉ muốn sống chậm lại để tận hưởng.
Không quá nổi tiếng như Mộc Châu hay Sa Pa, Xím Vàng vẫn giữ được vẻ đẹp thuần khiết, chưa bị du lịch hóa. Chính điều đó khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về thiên nhiên, tìm một mùa Xuân mộc mạc giữa núi rừng Tây Bắc.
Không quá nổi tiếng như Mộc Châu hay Sa Pa, Xím Vàng vẫn giữ được vẻ đẹp thuần khiết, chưa bị du lịch hóa. Chính điều đó khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về thiên nhiên, tìm một mùa Xuân mộc mạc giữa núi rừng Tây Bắc.
Cuối năm, nếu muốn trốn khỏi nhịp sống vội vã nơi phố thị, hãy thử một lần về Xím Vàng, đứng dưới tán đào rừng bung nở, hít hà mùi gió núi và lắng nghe mùa Xuân đang thì thầm giữa đại ngàn.
Cuối năm, nếu muốn trốn khỏi nhịp sống vội vã nơi phố thị, hãy thử một lần về Xím Vàng, đứng dưới tán đào rừng bung nở, hít hà mùi gió núi và lắng nghe mùa Xuân đang thì thầm giữa đại ngàn.
Vân Giang/ Ảnh Nguyễn Trọng Cung
#Hoa đào rừng Xím Vàng #Du lịch mùa Xuân Tây Bắc #Vẻ đẹp nguyên sơ núi rừng #Nét văn hóa người H’Mông #Khung cảnh bình yên cuối năm #Thiên nhiên hoang sơ và thơ mộng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT