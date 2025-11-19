Hộ kinh doanh nhà thuốc Hồng Châu 2 bị xử phạt 51 triệu đồng

Ngày 18/11, Sở Y tế TP HCM công khai danh sách các cơ sở vi phạm từ ngày 1-15/11 trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm. Cụ thể:
Hộ kinh doanh nhà thuốc Hồng Châu 2 (E8/6D Thới Hòa, ấp 5A, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 51 triệu đồng do mắc loạt hành vi sai phạm.
Hành vi thứ nhất: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật;
Hành vi thứ 2: Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất hoặc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dược theo quy định của pháp luật;
Hành vi thứ 3: Không có khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc hoặc không có biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ "sản phẩm này không phải là thuốc" hoặc để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật;
Hành vi thứ 4: Không có kho bảo quản đối với cơ sở bán lẻ thuốc có đăng ký kho bảo quản hoặc bảo quản không đúng điều kiện ghi trên nhãn hoặc không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;
Hành vi thứ 5: Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ;
Hành vi thứ 6: Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.
Trong danh sách xử phạt vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm từ ngày 1/1 đến ngày 15/11/2025 do Sở Y tế TP HCM vừa công bố ngày 18/11, có 18 cơ sở sản xuất, kinh doanh dược - mỹ phẩm, với tổng mức phạt từ 4 triệu đến 140 triệu đồng cho mỗi đơn vị. Các vi phạm chủ yếu xoay quanh việc kinh doanh thuốc, bảo quản sai quy định, bán thuốc không có đơn... Đáng chú ý nhất là Công ty TNHH XNK Khang Thịnh bị phạt 140 triệu đồng và đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tối đa 24 tháng; Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Hoàng Khang bị phạt phạt 108 triệu đồng, Công ty TNHH Dược phẩm Anh Khang bị phạt 100 triệu đồng...
Ở nhóm nhà thuốc, các lỗi phổ biến là người phụ trách chuyên môn vắng mặt, bán thuốc kê đơn khi không có đơn và bảo quản thuốc sai điều kiện (để lẫn với mỹ phẩm, thực phẩm chức năng). Nhà thuốc Hồng Châu 2 bị phạt nặng nhất nhóm này với 51 triệu đồng vì tổng cộng 6 lỗi vi phạm.
Sở Y tế khẳng định tất cả các cơ sở có hành vi kinh doanh thuốc, mỹ phẩm hoặc nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc hay bảo quản sai quy định đều bị buộc tiêu hủy sản phẩm vi phạm để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.