Hộ kinh doanh nhà thuốc Hồng Châu 2 bị xử phạt 51 triệu đồng

Nhà thuốc Hồng Châu 2 bị phạt 51 triệu đồng do nhiều hành vi sai phạm, từ vắng mặt người chịu trách nhiệm đến bảo quản, bán thuốc không đúng quy định.

Ngày 18/11, Sở Y tế TP HCM công khai danh sách các cơ sở vi phạm từ ngày 1-15/11 trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm. Cụ thể:

Hộ kinh doanh nhà thuốc Hồng Châu 2 (E8/6D Thới Hòa, ấp 5A, xã Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 51 triệu đồng do mắc loạt hành vi sai phạm.

Hành vi thứ nhất: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật;

Hành vi thứ 2: Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất hoặc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về dược theo quy định của pháp luật;

Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt Hộ kinh doanh nhà thuốc Hồng Châu 2/Ảnh chụp màn hình

Hành vi thứ 3: Không có khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc hoặc không có biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ "sản phẩm này không phải là thuốc" hoặc để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật;

Hành vi thứ 4: Không có kho bảo quản đối với cơ sở bán lẻ thuốc có đăng ký kho bảo quản hoặc bảo quản không đúng điều kiện ghi trên nhãn hoặc không tuân thủ các quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;

Hành vi thứ 5: Không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

Hành vi thứ 6: Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.