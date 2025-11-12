Hà Nội

Hố đen siêu khổng lồ xé toạc, 'ngấu nghiến' một ngôi sao

Giải mã

Hố đen siêu khổng lồ xé toạc, 'ngấu nghiến' một ngôi sao

Các nhà thiên văn học ghi nhận một hố đen siêu khổng lồ đã xé toạc và "ngấu nghiến" một ngôi sao, tạo ra vụ bùng phát ánh sáng bằng 10 nghìn tỷ Mặt trời.

Tâm Anh (theo Sciencealert)
Một vụ bùng phát ánh sáng chói lòa được mô tả là sáng bằng 10 nghìn tỷ Mặt trời đã được các nhà thiên văn ghi nhận khi một hố đen siêu khổng lồ đã xé toạc và "nuốt chửng" một ngôi sao. Ảnh: Caltech/R. Hurt/IPAC.
Theo nhóm nghiên cứu do nhà vật lý thiên văn Matthew Graham của Viện Công nghệ California (Caltech) dẫn đầu, sự việc trên xảy ra có thể do một hố đen siêu lớn, có khối lượng gấp 500 triệu lần khối lượng Mặt trời, đang nuốt chửng một ngôi sao xấu số bay quá gần hố đen. Ảnh: SRON.
Do đó, lực hấp dẫn khủng khiếp của hố đen khổng lồ đã xé toạc ngôi sao kém may mắn thành từng mảnh. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Các nhà khoa học gọi việc hố đen siêu khổng lồ "ngấu nghiến" một ngôi sao là một sự kiện gián đoạn thủy triều (tidal disruption event - TDE). Ảnh: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY via Getty Images.
"Kết quả năng lượng học cho thấy hố đen siêu khối lượng ở rất xa và rất sáng. Nó không giống bất kỳ nhân thiên hà hoạt động (AGN – Active Galactic Nucleus) nào mà chúng ta từng thấy", nhà vật lý thiên văn Matthew cho hay. Ảnh: NASA, ESA and J. Olmsted (STScI).
Sự kiện hố đen siêu khổng lồ "ngấu nghiến" một ngôi sao trên lần đầu được ghi nhận vào năm 2018. Hố đen này, được gọi là J2245+3743, đột nhiên sáng lên đáng kể gấp 40 lần trong vài tháng, đạt đến đỉnh điểm sáng hơn 30 lần so với đợt bùng phát AGN mạnh nhất trước đó. Ảnh: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva.
Kể từ khi đạt đến đỉnh điểm, ánh sáng của hố đen J2245+3743 đang dần mờ đi nhưng vẫn chưa đạt độ sáng giống như ban đầu. Ảnh: Mark Garlick/Science Photo Library/Getty Images.
Các nhà thiên văn cho rằng, hố đen sẽ trở lại độ sáng ban đầu sau khi nuốt trọn toàn bộ ngôi sao. Ảnh: NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello.
Khám phá mới giúp các nhà khoa học có thêm thông tin về cách hố đen siêu khối lượng “ăn” vật chất cũng như cách thiên hà tiến hóa và những bí ẩn về vũ trụ chưa được giải mã. Ảnh: iStock/dani3315.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
