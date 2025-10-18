Hà Nội

Hiện trường vụ cháy cửa hàng quần áo ở Nghệ An, chủ tiệm trẻ tuổi tử vong

Rạng sáng 8/10, cửa hàng quần áo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vinh Phú bốc cháy khiến chủ tiệm 22 tuổi tử vong.

Trường Hân t/h

Rạng sáng 8/10, cửa hàng quần áo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vinh Phú bốc cháy khiến một người đàn ông 22 tuổi tử vong.

Khoảng 0h17, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ cửa hàng số 104, khối Yên Toàn. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà một tầng rộng khoảng 100 m2, cột khói cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy, rạng sáng 8/10

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe cứu hỏa đến hiện trường. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế.

Theo đó, khoảng 0h20, tại một cửa hàng bán quần áo trên đường Lý Tự Trọng (phường Vinh Phú) xảy ra cháy lớn. Thời điểm này, ngọn lửa bất ngờ bùng phát rồi bốc cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế, tuy nhiên vụ hỏa hoạn đã khiến anh N.Đ.H. (22 tuổi), chủ cửa hàng quần áo tử vong.

Khu vực xảy ra cháy có nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo, song ngọn lửa được khống chế kịp thời, không lan sang các nhà bên cạnh.

Video

Streamer Trung Quốc gặp nạn khi livestream lái trực thăng

Nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc Tang Feiji, 55 tuổi, đã thiệt mạng khi chiếc máy bay siêu nhẹ do anh điều khiển bốc cháy ngay trong lúc đang phát trực tiếp.

Vụ việc xảy ra vào thứ Bảy (27/9) tại huyện Kiếm Các, tỉnh Tứ Xuyên, miền trung Trung Quốc. Tang Feiji, người có hơn 100.000 người theo dõi trên nền tảng MXH Douyin, đang quay video cho kênh của mình thì mất kiểm soát chiếc máy bay và lao xuống đất.

Trong đoạn phim trực tiếp, máy bay của Tang Feiji bốc cháy và rơi xuống đất chỉ một thời gian ngắn sau khi cất cánh. Hàng trăm người đang xem livestream đã chứng kiến cảnh tượng này. Nhiều người xem đã bình luận trực tiếp như "Cứu anh ấy" và "Gọi cấp cứu đi".

Xem chi tiết

