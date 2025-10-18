Hiện trường vụ cháy cửa hàng quần áo ở Nghệ An, chủ tiệm trẻ tuổi tử vong

Rạng sáng 8/10, cửa hàng quần áo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vinh Phú bốc cháy khiến một người đàn ông 22 tuổi tử vong.

Khoảng 0h17, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ cửa hàng số 104, khối Yên Toàn. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà một tầng rộng khoảng 100 m2, cột khói cao hàng chục mét.

Hiện trường vụ cháy, rạng sáng 8/10

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe cứu hỏa đến hiện trường. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế.

vụ hỏa hoạn đã khiến anh N.Đ.H. (22 tuổi), chủ cửa hàng quần áo tử vong.

Khu vực xảy ra cháy có nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo, song ngọn lửa được khống chế kịp thời, không lan sang các nhà bên cạnh.