Hệ thống Internet Starlink giúp Ukraine tấn công Nga như thế nào?

Quân sự - Thế giới

Ukraine thể hiện khả năng tấn công trên chiến tuyến bằng việc tận dụng hệ thống Internet vệ tinh Starlink; trong khi Moskva hứng các đợt tấn công mới.

Tiến Minh
Bước đột phá công nghệ của Ukraine đã bắt đầu tác động đến diễn biến các hoạt động quân sự tại chiến trường. Trong những tháng gần đây, một thực tế khắc nghiệt đã hiện ra trên chiến tuyến, khi Quân đội Ukraine (AFU), đã thể hiện sự gia tăng đáng kể về khả năng tấn công chính xác tầm xa.
Điều này được các chuyên gia Nga, phóng viên chiến trường và các nhóm công khai liên quan đến quân sự báo cáo, trích dẫn lời các quân nhân. Phía sau tuyến 1 của Quân đội Nga (RFAF), cách đường chiến tuyến tới 45 km, AFU đang tấn công các phương tiện của Nga, làm gián đoạn hoạt động hậu cần.
Nguyên nhân của tình trạng này, không chỉ nằm ở số lượng ngày càng tăng của loại UAV cánh cố định của Ukraine, được trang bị hệ thống dẫn đường tự động, mà việc AFU ngày càng sử dụng nhiều UAV FPV, được trang bị thiết bị đầu cuối của hệ thống Internet Starlink của Mỹ.
Nhờ tín hiệu Internet với băng thông rộng ổn định và phương tiện mang UAV mẹ, các máy bay không người lái FPV của AFU, có thể tấn công ở khoảng cách mà chúng không thể với tới, nếu điều khiển bằng tín hiệu vô tuyến thông thường.
Nên nhớ rằng hoạt động của hệ thống Starlink của công ty SpaceX, do tỷ phú Elon Musk điều hành, hiện đang bị giới hạn ở các khu vực lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Tại đây, công ty SpaceX đang giới hạn đường truyền ở mức thấp hơn nhiều so với khả năng tối đa, vì Washington không muốn “gây thù địch” với Moscow.
Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi, khi Mỹ áp dụng chiến lược "hòa bình thông qua sức mạnh" vào năm 2025, sau khi Nga từ chối nới lỏng các yêu cầu của mình, trong các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine, bằng cách tăng hỗ trợ cho Ukraine.
Nhờ sự hỗ trợ này, Ukraine đã có thể sử dụng nhiều UAV cảm tử tầm xa An-196 Lyuty, để vận chuyển UAV FPV, được trang bị thiết bị liên lạc Internet vệ tinh Starlink, để tiến hành các cuộc tấn công sâu vào phía sau hậu phương của Nga.
Trong kịch bản này, lựa chọn duy nhất của RFAF, sẽ là đối phó với các vệ tinh Starlink trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Điều này sẽ liên quan đến việc phải phá hủy động năng các vệ tinh, vì bất kỳ biện pháp đối phó nào khác đều kém hiệu quả và phức tạp hơn.
Tính đến tháng 3/2026, có hơn 10.000 vệ tinh Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo Trái đất, và con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên. Nhưng không cần thiết phải bắn hạ từng vệ tinh một; mà Nga chỉ cần bắn hạ những vệ tinh Starlink nằm ngay phía trên lãnh thổ Nga.
Các nhà phân tích tin rằng, trước viễn cảnh chiến tranh vũ trụ không thể tránh khỏi, Nga cần khẩn trương nâng cấp tên lửa chống vệ tinh và sản xuất một số lượng lớn loại tên lửa này; tuy nhiên nếu Nga kích hoạt việc bắn hạ vệ tinh, chiến tranh vũ trụ có thể bùng nổ.
Trong khi đó, làn sóng tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào sâu trong nội địa Nga vẫn tiếp diễn. Và một số UAV lại một lần nữa nhắm mục tiêu vào khu vực thủ đô Moskva. Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, cho biết bốn UAV của Ukraine đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận thủ đô vào tối ngày 4/5 và không gây ra bất cứ thương vong nào.
Trong buổi sáng 5/5, một trong những UAV tấn công một tòa nhà cao tầng trên đường Mosfilmovskaya, gần trung tâm Moscow. Cảnh báo UAV tấn công đã được ban hành liên tục trong nhiều ngày ở một số khu vực của Nga. Điều này cũng diễn ra ở các tỉnh Voronezh, Bryansk và Kursk.
Điều đáng lưu ý là bất chấp các cuộc tấn công trả đũa mạnh mẽ của Nga, Ukraine không hề giảm tốc độ tấn công. Trong một ngày, AFU đã phóng hàng trăm UAV tấn công vào khắp các khu vực khác nhau của Nga. Một số trong đó vươn tới các thành phố nằm cách biên giới Ukraine thậm chí hàng nghìn km.
Quân đội Ukraine đã tăng cường hoạt động tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ của Nga từ đầu tháng 5, cho thấy rằng tất cả các lời đe dọa bằng lời nói từ giới lãnh đạo quân sự và chính trị hàng đầu của Nga, đều không có ý nghĩa gì với Kiev.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tấn công trung tâm Kiev, nếu AFU tấn công Moscow vào những ngày ngừng bắn được Nga tuyên bố đơn phương (ngày 8 và 9/5), thì AFU sẽ hiểu điều này như sau: Hoàn toàn có thể làm điều đó vào bất kỳ ngày nào khác, mà không sợ phải nhận một đòn chí mạng.
#uav #xung đột Nga–Ukraine #xung đột nga - ukiraine #Tình hình xung đột Ukraine-Nga #hạn chót cho Nga-Ukraine đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột #Internet vệ tinh Starlink

