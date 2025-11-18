Hé lộ nguồn gốc Ỷ Thiên Kiếm và mối dây liên hệ với Tào Tháo

Nhiều dấu vết cho thấy Ỷ Thiên Kiếm có thể không chỉ là truyền thuyết, mà còn gắn với nhân vật quyền lực nhất thời ấy.

Ỷ Thiên Kiếm xuất hiện lần đầu trong bài thơ Tư Mã Tướng Quân Ca của Lý Bạch đời Đường: “Tay cầm kiếm Ỷ Thiên lấp lánh như tia chớp, chém thẳng khiến nước biển rẽ đôi”. Sau này, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa (hồi 41: Lưu Huyền Đức đưa dân vượt sông, Triệu Tử Long một mình cứu chúa), Ỷ Thiên kiếm cũng được nhắc đến:

“Tào Tháo có hai thanh bảo kiếm: một gọi là ‘Ỷ Thiên’, một gọi là ‘Thanh Cương’. Kiếm Ỷ Thiên do chính Tào Tháo đeo, còn kiếm Thanh Cương giao cho Hạ Hầu Ân mang. Thanh Cương sắc bén vô song, chém sắt như chém bùn”.

Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, Ỷ Thiên là một danh kiếm, bên trong cất giấu Cửu Âm Chân Kinh cùng toàn bộ tinh hoa võ học của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Thanh kiếm này thuộc sở hữu của Quách Tương, con gái Quách Tĩnh. Quách Tương luôn mang kiếm bên mình, sau này sáng lập phái Nga Mi, khiến Ỷ Thiên kiếm trở thành bảo vật truyền phái.

Ỷ Thiên Kiếm.

Bí mật về việc dùng đao kiếm chém nhau để lấy sách bên trong chỉ có chưởng môn phái Nga Mi biết. Sau đó, cao thủ phái Nga Mi là Cô Hồng Tử thách đấu với Dương Tiêu nhưng thất bại và qua đời, Ỷ Thiên kiếm rơi vào tay triều đình Nguyên. Thanh kiếm được quan địa phương cướp đi, dâng lên triều đình, và cuối cùng được ban cho Nữ Dương Vương Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ (cha của Triệu Mẫn). Sau này, Diệt Tuyệt Sư Thái đoạt lại kiếm, dẫn đến câu nói của Triệu Mẫn: “Thanh kiếm này là do phái Nga Mi trộm từ nhà ta”.

Sau trận chiến ở Quang Minh Đỉnh, Triệu Mẫn bắt giữ người phái Nga Mi, và kiếm Ỷ Thiên lại rơi vào tay cô. Tại Băng Hỏa Đảo, Chu Chỉ Nhược dùng mưu đoạt cả đao và kiếm, lấy được bí kíp bên trong, nhưng kiếm Ỷ Thiên bị gãy làm đôi. Sau đó, Trương Vô Kỵ ra lệnh cho thợ rèn của Minh Giáo sửa lại kiếm, nhưng họ từ chối vì thanh kiếm này từng được dùng để giết nhiều huynh đệ Minh Giáo.

Kiếm Ỷ Thiên từ lâu đã mang danh “Ỷ Thiên bất xuất, ai dám tranh phong”.

Đồ Long Đao

Vào ngày thành Tương Dương thất thủ, Quách Phá Lỗ, con trai Quách Tĩnh, cầm đao Đồ Long chiến đấu và hy sinh tại đây. Từ đó, đao Đồ Long lưu lạc giang hồ và vì câu truyền thuyết trên mà gây ra vô số tranh đoạt. Đao này đầu tiên rơi vào tay Du Đại Nham, tam đệ tử của Trương Tam Phong.

Du Đại Nham định mang đao về Võ Đang giao cho sư phụ xử lý, nhưng trên đường bị Ân Dã Vương (cậu của Trương Vô Kỵ) dùng kế cướp mất, giao cho Ân Tố Tố (mẹ Trương Vô Kỵ). Ân Tố Tố, con gái giáo chủ Thiên Ưng Giáo, tổ chức đại hội “Dương Đao Lập Uy” tại Vương Bàn Sơn.

Trong đại hội, Trương Thúy Sơn (ngũ đệ tử Trương Tam Phong, cha Trương Vô Kỵ) cũng có mặt. Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn dùng tiếng “Sư Tử Hống” làm mọi người bất tỉnh, cướp đao Đồ Long, bắt Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đi, định tìm nơi yên tĩnh để nghiên cứu bí mật của đao: “Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không tuân, Ỷ Thiên bất xuất, ai dám tranh phong”. Sau đó, họ gặp nạn trên biển, trôi dạt đến Băng Hỏa Đảo xa xôi, nơi Tạ Tốn khổ tâm nghiên cứu bí mật của đao.

Mười năm sau, Trương Vô Kỵ cùng cha mẹ trở về Võ Đang. Vài năm sau, Tạ Tốn mang đao Đồ Long quay lại Trung Nguyên. Lúc này, võ lâm xảy ra nhiều biến cố lớn: sáu đại môn phái vây đánh Quang Minh Đỉnh, Triệu Mẫn bắt giữ sáu đại phái và đoạt Ỷ Thiên kiếm từ tay phái Nga Mi.

Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Chiêu và Triệu Mẫn đến Linh Xà Đảo đón Tạ Tốn, lúc này đã được Kim Hoa Bà Bà đưa đến đảo. Sau một trận giao tranh với người Ba Tư, Trương Vô Kỵ đoạt được Thánh Hỏa Lệnh. Kim Hoa Bà Bà và Tiểu Chiêu (con gái bà, cũng là thánh nữ Minh Giáo Ba Tư) buộc phải trở về Ba Tư, nơi Tiểu Chiêu tiếp nhận vị trí giáo chủ.

Sau đó, Chu Chỉ Nhược, truyền nhân phái Nga Mi, dùng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán trộm từ Triệu Mẫn để đánh mê mọi người, giết Ân Ly (sau này được xác nhận là chưa chết), và bỏ Triệu Mẫn trên thuyền nhỏ để tự sinh tự diệt. Khi tỉnh lại, Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn cho rằng Triệu Mẫn là thủ phạm, vô cùng oán hận.

Thực ra, Tạ Tốn đã nghe được việc Chu Chỉ Nhược trộm thuốc trên thuyền, nhưng vì tính mạng của nghĩa tử (Trương Vô Kỵ) nằm trong tay cô nên đành im lặng. Trong trận chiến ở Thiếu Lâm, Tạ Tốn khắc toàn bộ sự việc lên vách đá trong ngục.

Chu Chỉ Nhược dùng đao kiếm chém nhau, lấy được binh thư và bí kíp võ công, luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo độc ác từ Cửu Âm Chân Kinh. Tại đại hội anh hùng ở Thiếu Lâm, cô đánh bại quần hùng, giành danh hiệu võ công đệ nhất thiên hạ. Tuy nhiên, khi lấy Cửu Âm Chân Kinh và Vũ Mục Di Thư, Ỷ Thiên và Đồ Long chém nhau, khiến cả hai thần binh gãy thành bốn mảnh.

Sau này, mưu kế của Chu Chỉ Nhược bị vạch trần, cô định rời khỏi Thiếu Lâm. Lúc này, Thiếu Lâm bị quân Mông Cổ vây đánh, Trương Vô Kỵ dẫn người cứu viện và bất ngờ thu hồi được bốn mảnh đao kiếm.

Ngô Kình Thảo, chưởng kỳ sứ của Nhuệ Kim Kỳ, vốn là thợ rèn, am hiểu đúc đao kiếm, kỹ thuật đúc kiếm vô song. Bí quyết nằm ở việc kiểm soát lửa. Tân Nhiên, chưởng kỳ sứ của Liệt Hỏa Kỳ, giỏi dùng lửa. Hai người dùng Thánh Hỏa Lệnh làm kìm lửa (vì nhiệt độ cực cao, kim loại thường sẽ tan chảy) để đúc lại đao Đồ Long.

Tuy nhiên, vì Ỷ Thiên kiếm từng được Diệt Tuyệt Sư Thái dùng để giết nhiều người Minh Giáo, họ không muốn đúc lại kiếm. Trương Vô Kỵ thấy nghĩa phụ Tạ Tốn quy y ở Thiếu Lâm, định tặng đao Đồ Long cho Thiếu Lâm, nhưng phương trượng Không Văn từ chối, nói rằng đao do Trương Vô Kỵ lấy được và Minh Giáo đúc lại, nên thuộc về anh. Các mảnh kiếm Ỷ Thiên được trả lại cho phái Nga Mi.

Diễn biến sau này của hai tuyệt thế thần binh

Trong bản sửa mới, không còn cảnh đao kiếm chém nhau. Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao đều là thần binh sắc bén, nhưng ở phần gần chuôi có một đoạn đúc bằng sắt mềm, có thể dùng thần binh còn lại cắt chậm để lấy mảnh sắt bên trong. Mảnh sắt này khắc bản đồ dẫn đến nơi cất giấu kinh thư. Hóa ra, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đã giấu Vũ Mục Di Thư và bí kíp võ công tại một góc đảo Đào Hoa, chờ người kế thừa sau này đến lấy.

Cô gái áo vàng cướp một gói nhỏ từ Chu Chỉ Nhược, giao cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ tìm thấy vị trí đảo Đào Hoa từ gói đó, lấy lại các mảnh đao kiếm.

Trong Bích Huyết Kiếm, Hạ Tuyết Nghi (Kim Xà Lang Quân) từng có ý định đến Nga Mi cướp bảo kiếm, có thể chính là kiếm Ỷ Thiên năm xưa.