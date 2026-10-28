Hạt titan từ răng implant có thể kích hoạt viêm kéo dài

Ước tính có khoảng 10% đến 20% bệnh nhân cấy ghép răng cuối cùng sẽ phát triển viêm quanh implant, một nhiễm trùng nghiêm trọng làm tổn thương xương hàm xung quanh.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí PNAS Nexus bởi các nhà khoa học tại Trường Nha khoa Rutgers tiết lộ rằng vi khuẩn có thể dần dần ăn mòn các thiết bị cấy ghép nha khoa, giải phóng các hạt titan siêu nhỏ vào các mô lân cận.

Những hạt này can thiệp vào các tế bào miễn dịch chịu trách nhiệm chống nhiễm trùng, khiến chúng bị mắc kẹt trong tình trạng viêm nhiễm quá mức, dần dần phá hủy xương hàm.

Một số người ghép răng Implants bị viêm nhiễm nhưng không thể điều trị bằng kháng sinh.

Một trong những bí ẩn lớn nhất xung quanh bệnh viêm quanh implant là sự tương đồng với bệnh viêm nha chu, một bệnh về nướu phát triển xung quanh răng tự nhiên. Cả hai bệnh đều bắt đầu với cùng loại vi khuẩn được tìm thấy trong miệng, nhưng chúng lại phản ứng rất khác nhau với điều trị.

Đối với răng tự nhiên, thuốc kháng sinh kết hợp với việc làm sạch răng định kỳ chuyên nghiệp có thể giải quyết nhiễm trùng. Tuy nhiên, xung quanh răng cấy ghép, các loại thuốc tương tự chỉ thành công trong chưa đến một nửa số trường hợp. Ngay cả khi đã cố gắng điều trị, xương hàm bên dưới vẫn có thể tiếp tục bị thoái hóa.

Nghiên cứu mới cho thấy vi khuẩn tích tụ trên bề mặt cấy ghép tạo ra các màng sinh học có tính axit, từ từ làm hỏng titan. Theo thời gian, sự ăn mòn này có thể giải phóng hàng tỷ hạt kim loại siêu nhỏ, mỗi hạt nhỏ hơn một tế bào hồng cầu.

Khi được giải phóng vào nướu, các mảnh titan nhỏ li ti sẽ thu hút một loại độc tố vi khuẩn gọi là lipopolysaccharide. Sự kết hợp này tạo ra một mục tiêu đánh lừa hệ thống miễn dịch, khiến các hạt này trông giống như những vi khuẩn có kích thước lớn bất thường mà hệ thống không thể phân hủy.

Đại thực bào, các tế bào bạch cầu chịu trách nhiệm nuốt chửng và tiêu diệt các vi sinh vật gây hại, cố gắng tiêu thụ các hạt này. Nhưng vì các tế bào này không thể tiêu hóa titan, chúng bị mắc kẹt trong trạng thái viêm quá mức kéo dài.

Kết quả là, đại thực bào sản sinh ra một lượng lớn các phân tử tín hiệu gây viêm, bao gồm interleukin-1 beta. Protein này cũng liên quan đến các quá trình viêm trong bệnh viêm khớp dạng thấp và bệnh Alzheimer.

i-TiPs làm suy giảm quá trình axit hóa lysosome và gây ra LMP trong tế bào THP-1, tình trạng này trầm trọng hơn khi có LPS.

Phản ứng miễn dịch xảy ra sau đó dần dần phá hủy xương nâng đỡ răng cấy ghép. Đồng thời, các đại thực bào trở nên kém hiệu quả hơn trong việc chống lại vi khuẩn gây ra nhiễm trùng ngay từ đầu.

Các nhà nghiên cưu đã truy tìm nguồn gốc của quá trình này đến TRPC1, một kênh canxi (một cấu trúc protein chuyên biệt, tạo lỗ trong màng tế bào) được tìm thấy trong đại thực bào. Kênh này đóng vai trò trung tâm trong phản ứng viêm do các hạt titan và độc tố vi khuẩn gây ra.

Nhóm nghiên cứu đã cho chuột biến đổi gen thiếu TRPC1 tiếp xúc với cùng một hỗn hợp các hạt titan và vi khuẩn, hệ thống miễn dịch của chúng phản ứng hiệu quả hơn nhiều.

Những con chuột này phát triển các ổ áp xe nhỏ hơn đáng kể, sản sinh ra ít phân tử tín hiệu gây viêm hơn và lấy lại khả năng loại bỏ vi khuẩn. Việc vô hiệu hóa kênh này đã ngăn chặn quá trình bệnh lý phá hoại quan sát được khi TRPC1 hiện diện.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra một hướng tiếp cận mới tiềm năng trong điều trị viêm quanh implant bằng cách nhắm vào phản ứng của hệ miễn dịch thay vì chỉ dựa vào kháng sinh.