Hành trình hồi phục ngoạn mục cánh tay cho bé 10 tuổi

Suýt mất mạng vì... tai nạn bất ngờ khi nằm võng Đang nằm võng, bất ngờ bị cột bê tông mắc võng đổ vào người khiến ông B.A.D. 40 tuổi (Hòa Bình) vỡ ruột non, dập nát đại tràng, nguy cơ tử vong...

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội), tại đây vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị chấn thương bụng kín, viêm phúc mạc toàn thể do vỡ nhiều đoạn ruột non, dập nát đại tràng Sigma, đứt động mạch đại tràng Sigma, chảy máu trong ổ bụng do cột mắc võng bằng trụ bê tông đổ vào người.

Đây là một trong những phẫu thuật cấp cứu tối khẩn cần thực hiện nhanh chóng, chính xác để kịp thời cứu sống bệnh nhân.