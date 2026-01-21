Hành trình 108 ngày giành giật sự sống cho bé sơ sinh nặng 500 gram

Câu chuyện về hành trình 108 ngày của bé T.H.M - em bé sinh non chào đời chỉ nặng 500 gram tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An là một dấu son về nghị lực sống phi thường của một "chiến binh nhí" và tâm huyết của những người thầy thuốc.

Toàn thân tím tái, không tiếng khóc, nhịp tim chậm rời rạc...

Bé T.H.M (quê quán xã Vân Du, Nghệ An) chào đời trong hoàn cảnh ngặt nghèo, phải ra đời bằng phương pháp mổ cấp cứu do tình trạng sa dây rốn khi chỉ mới 24 tuần 6 ngày tuổi.

Bế trên tay sinh linh bé bỏng chỉ nặng vỏn vẹn 500 gram, các bác sĩ không khỏi xót xa với thể trạng cực kỳ yếu: toàn thân tím tái, không tiếng khóc, nhịp tim chậm rời rạc. Ngay lập tức, một cuộc chạy đua với tử thần bắt đầu. Ống nội khí quản được đặt ngay tại phòng sinh để duy trì từng hơi thở mỏng manh cho bé.

Ngay sau đó, bé được chuyển về khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, bắt đầu bước vào giai đoạn điều trị tích cực cho trẻ sinh non: hỗ trợ thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch và sử dụng kháng sinh liều cao.

Ảnh BVCC

Tuy nhiên thử thách càng chồng chất khi kết quả siêu âm tim cho thấy bé mắc còn ống động mạch lớn. Đội ngũ y bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh đã thực hiện điều trị nội khoa nhưng thất bại khiến bé chỉ có thể phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở, gây khó khăn trong việc cai máy thở.

Ca mổ định mệnh

Ngày 28/11, khi vừa tròn 59 ngày tuổi và cân nặng vỏn vẹn 1,65kg, bé M. đã phải bước vào một ca phẫu thuật định mệnh để đóng ống động mạch – cầu nối giữa động mạch chủ và động mạch phổi đang gây quá tải nghiêm trọng cho phổi và tim.

Với một trẻ sinh cực non và nhẹ cân, đây là một thách thức vô cùng lớn với ê-kíp phẫu thuật. Bởi nếu không can thiệp, bé sẽ không thể cai máy thở và dẫn đến nguy cơ tử vong rất cao.

Tình huống này không chỉ đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trên bàn mổ mà còn là thử thách nghẹt thở đối với ê-kíp gây mê và hồi sức tim mạch khi việc duy trì sự sống cho một cơ thể non nớt, chưa hoàn thiện trong suốt quá trình phẫu thuật là vô cùng khó khăn. Sau 1 tiếng 30 phút tập trung cao độ của ê-kíp phẫu thuật, ca mổ đã thành công.

Ngay sau đó là chuỗi ngày hồi sức hậu phẫu đầy gian nan, nơi mỗi nhịp thở của con đều phải đánh đổi bằng sự kiên trì cùng sự theo dõi sát sao để đáp ứng từng bước việc cai máy thở.

Bên cạnh đó bé còn phải điều trị bệnh võng mạc (ROP) để bảo vệ đôi mắt. Giữa lằn ranh sinh tử, sự sống của bé M. không chỉ dựa vào trang thiết bị hiện đại mà còn nhờ vào ý chí kiên cường của một "chiến binh nhí" và tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ trong hành trình nuôi dưỡng, giành giật từng hơi thở cho con.

Bé đã cai được máy thở - Ảnh BVCC

Không chỉ song hành chuyên môn mà cả hỗ trợ san sẻ

Hành trình điều trị dài hơi của bé Huyền My không chỉ là chặng đường chiến đấu về chuyên môn đầy áp lực của đội ngũ y bác sĩ mà còn là quãng thời gian Phòng Công tác xã hội và Chăm sóc khách hàng song hành cùng gia đình bé.

Phòng đã tích cực vào cuộc và kết nối, kêu gọi các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ, san sẻ. Những sự giúp đỡ kịp thời ấy chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để gia đình vững tin cùng con đi đến tận cùng hành trình tìm lại sự sống.

Sau 108 ngày kiên cường chiến đấu, thiên thần nhỏ 500 gram ngày nào giờ đã có thể tự thở, tự bú, cân nặng của bé giờ đây đã đạt 2,4 kg và đủ điều kiện để xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hành trình của bé M. một lần nữa khẳng định sự vững vàng về chuyên môn và bản lĩnh của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Với kỹ thuật hồi sức sơ sinh chuyên sâu, khả năng làm chủ các ca phẫu thuật phức tạp ngay trên những bệnh nhi cực nhẹ cân, bệnh viện đã khẳng định được vị thế là đơn vị y tế chất lượng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong khu vực.