Hàng nghìn người Anh kiện Johnson & Johnson vì phấn rôm gây ung thư

Johnson & Johnson, một trong những tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới, vốn đã xây dựng danh tiếng lâu dài về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dược phẩm an toàn, đang phải đối mặt với vụ bê bối pháp lý nghiêm trọng.

Theo VTV, khoảng 3.000 người ở Anh đang khởi kiện tập đoàn dược phẩm Johnson & Johnson (J&J) tại Tòa án Tối cao ở London, cho rằng công ty đã bán phấn rôm nhiễm amiăng trong nhiều năm và “che giấu” rủi ro đối với công chúng. Nhóm nguyên đơn yêu cầu J&J, Johnson & Johnson Management và Kenvue UK cùng chịu trách nhiệm pháp lý.

Theo hồ sơ do KP Law nộp, phía nguyên đơn lập luận rằng J&J đã biết nguy cơ nhiễm amiăng từ bột tan nhưng vẫn để sản phẩm lưu hành, dù tại Anh từ năm 2023 hãng đã thay bột tan bằng bột ngô trong phấn rôm.

Đại diện Kenvue, đơn vị hiện xử lý các yêu cầu liên quan phấn rôm ngoài Mỹ và Canada, khẳng định bột tan dùng trong Johnson’s Baby Powder tuân thủ quy định, không chứa amiăng và không gây ung thư.

Liên quan đến vụ bê bối này của Johnson & Johnson, Vietnamplus.vn, trong các tài liệu trình lên tòa án ngày 16/10, các luật sư đại diện nguyên đơn tuyên bố J&J, cùng với các công ty con hiện nay và trước đây là Johnson & Johnson Management và Kenvue UK, đều phải chịu trách nhiệm.

Luật sư Michael Rawlinson KC, đại diện cho nhóm khởi kiện, cho biết rất ít, nếu có, các mỏ talc được khai thác thương mại trên thế giới không chứa amiăng và tất cả các mỏ cung cấp cho các bị đơn đều chứa amiăng.

Ông cũng cho biết các báo cáo từ các mỏ cũng như nghiên cứu của riêng công ty cùng với các tài liệu khoa học hiện có, sẽ cung cấp thông tin cho J&J về tình trạng nhiễm amiăng.

Người phát ngôn của Kenvue, trước đây thuộc tập đoàn J&J, cho biết bột talc được sử dụng trong phấn rôm trẻ em tuân thủ các quy định, không chứa amiăng và không gây ung thư.

Đầu tháng này, một tòa án tại tiểu bang Connecticut, Mỹ, yêu cầu J&J - và các công ty con kế thừa của công ty này - bồi thường 25 triệu USD cho một người đàn ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trung biểu mô phúc mạc giai đoạn cuối sau khi sử dụng phấn rôm trẻ em của J&J suốt đời. Bồi thẩm đoàn trong phiên tòa kết luận công ty dược phẩm này đã cẩu thả khi bán các sản phẩm bột talc nhiễm amiăng.

Theo hãng tin BBC, phiên tòa này cũng bao gồm lời khai của Tiến sỹ Steve Mann, cựu giám đốc độc chất học, bộ phận Consumer Products tại J&J, người cho biết ông đã đưa ra tuyên bố về an toàn mà không đánh giá các dữ liệu thử nghiệm.

Tiến sĩ Mann thừa nhận rằng ông đã nhận được kết quả thử nghiệm cho thấy amiăng trong phấn rôm trẻ em nhưng không thông báo cho ban quản lý hoặc cơ quan quản lý.

Sau phán quyết của tòa án ở Connecticut, J&J đã phủ nhận hành vi sai trái và dự kiến sẽ kháng cáo.

Johnson & Johnson phải đối mặt với hàng ngàn vụ kiện cáo buộc phấn rôm của công ty dược phẩm này gây ra nguy cơ ung thư. (Ảnh: Getty/VTV)

Theo baotintuc.vn, kể từ năm 2013, J&J đối mặt với hàng nghìn vụ kiện, trong đó các nguyên đơn cho biết đã mắc phải bệnh ung thư sau thời gian sử dụng một số sản phẩm của hãng này. Phần lớn các nguyên đơn là phụ nữ bị ung thư buồng trứng, một số người bị ung thư trung biểu mô - căn bệnh chết người có liên quan đến việc phơi nhiễm chất amiăng. J&J khẳng định phấn rôm trẻ em và các sản phẩm chứa bột talc khác của hãng an toàn, không chứa amiăng và không gây ung thư.

Tuy nhiên vào tháng 1/2020, công ty có trụ sở tại New Jersey đã chấp nhận giải quyết về nguyên tắc để dàn xếp vụ việc. Tuy nhiên, J&J sử dụng chiến lược chuyển số tiền phải trả cho hàng chục nghìn nguyên đơn trong vòng 25 năm liên quan phấn rôm sang một công ty con mới mang tên LTL Management LLC, sau đó công ty này đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào năm 2021, động thái được cho là nhằm cản trở các vụ kiện chống lại J&J.

Mặc dù vậy, các tòa án đều ra phán quyết rằng J&J và công ty con không gặp khó khăn về tài chính nên không đủ điều kiện để xin phá sản. Các vụ kiện chống lại J&J đã được nối lại sau khi tòa án bác đơn xin bảo hộ phá sản thứ hai của hãng.