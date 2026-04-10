Vàng bạc đá quý Huy Thanh Jewelry bị xử phạt, chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế

Tại kết luận thanh tra, NHNN Khu vực I cho biết, trong thời kỳ thanh tra, về cơ bản, Huy Thanh Jewelry (trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại phố Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội) đã chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh vàng.

Về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, Công ty đã xuất trình hóa đơn mua vàng của các tổ chức/doanh nghiệp có chức năng kinh doanh vàng và thực hiện lưu giữ hồ sơ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Công ty đã tuân thủ quy định về lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định khi mua, bán vàng. Chưa phát hiện Công ty có các dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, qua thanh tra, phát hiện Huy Thanh Jewelry còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.

Huy Thanh Jewelry đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp Phụ lục I theo quy định.

Do đó, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với các hành vi: Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.

Thanh tra NHNN Khu vực I cũng đã có văn bản chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Đồng thời yêu cầu Công ty Huy Thành thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành được thành lập năm 2006, là một trong những thương hiệu kinh doanh vàng trang sức lâu năm tại thị trường phía Bắc. Doanh nghiệp tập trung vào các dòng sản phẩm vàng trang sức, quà tặng vàng và sản phẩm chế tác theo yêu cầu, hướng đến phân khúc khách hàng trung và cao cấp.

Trong quá trình phát triển, Huy Thành từng mở rộng nhanh hệ thống phân phối với hàng chục cửa hàng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Doanh nghiệp cũng đầu tư nhà máy sản xuất riêng nhằm chủ động nguồn cung và nâng cao năng lực chế tác.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, thương hiệu này còn được biết đến với chiến lược đẩy mạnh bán lẻ trực tiếp và dịch vụ chăm sóc khách hàng, đặc biệt trong các dịp cao điểm như ngày vía Thần Tài hay mùa cưới – thời điểm nhu cầu vàng trang sức tăng mạnh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường vàng ngày càng được siết chặt quản lý, các doanh nghiệp như Huy Thành đang đứng trước yêu cầu phải minh bạch hơn về tài chính, quy trình vận hành và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật liên quan.