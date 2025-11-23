Hải quân điều động 2.335 lượt cán bộ chiến sĩ khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ ngày 18 - 22/11/2025, Quân chủng Hải quân đã điều động 2.335 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chiến sĩ Lữ đoàn 957 Hải quân miệt mài dọn dẹp nhà cửa giúp nhân dân sau lũ.

Lực lượng Hải quân đã kịp thời hỗ trợ, giúp nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà, Gia Lai khắc phục hậu quả do mưa, lũ; di dời 4.828 người đến nơi an toàn; di chuyển được 11 hộ dân và tài sản; ủng hộ 235 thùng quà, 1.140 suất quà, 58 suất ăn, 150 thùng mỳ tôm, 1.640 kg lương khô, 500 thùng nước uống, 1.000 lít nước ngọt, 40 thùng sữa. Tặng 12 triệu đồng tiền mặt; vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa sau lũ cho 136 hộ dân, 4.500m đường giao thông, 14 trường học và UBND, 3.160m cống rãnh; đắp 250m đê; vận chuyển 9 chuyến hàng tiếp tế cho bà con vùng lũ; khám và cấp thuốc cho 180 lượt người; phun khử khẩn được 1.300m2.

Ngay trong chiều 22/11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, do Thượng tá Bùi Xuân Bình - Chính ủy Vùng, làm Trưởng đoàn công tác và Đại tá Nguyễn Xuân Quân - Tham mưu trưởng Vùng đã đến kiểm tra, thăm hỏi và động viên các lực lượng đang hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Diên Điền và xã Suối Cát, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác Vùng 4 Hải quân chỉ đạo đơn vị hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Ngay sau khi lũ rút, Lữ đoàn 957 Hải quân tiếp tục tăng cường lực lượng, huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện cơ động về các địa bàn bị ảnh hưởng nặng thuộc các xã Diên Khánh, Diên Điền, Suối Dầu, Diên Toàn… Các lực lượng được tổ chức thành nhiều hướng, tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường tại trụ sở UBND, trường học, trạm y tế và hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa cho nhân dân.

Cũng trong ngày 22/11, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã thu gom bùn đất tại 4 trụ sở UBND xã, 7 trường học, 4 trạm y tế, hỗ trợ hơn 30 hộ dân và làm sạch gần 2 km đường liên thôn; đồng thời tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Cùng với đó, Lữ đoàn 957 tiếp tục cấp phát cơm, nước ngọt, lương khô, bánh mì, sữa và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại phường Tây Nha Trang, xã Diên Toàn, Diên Khánh… với hơn 700 suất quà được trao tận tay bà con, góp phần giúp người dân ổn định sinh hoạt ban đầu.

Thượng tá Bùi Xuân Bình - Chính ủy Vùng 4 Hải quân động viên bộ đội khăc phục khó khăn giúp đỡ nhân dân sau mưa lũ.

Tại hiện trường, Thượng tá Bùi Xuân Bình thăm hỏi, động viên bà con và ghi nhận, biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, không ngại khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 957 trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân, phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Hải quân.

Đại tá Nguyễn Xuân Quân kiểm tra công tác tổ chức lực lượng, phương tiện và yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, bám sát địa bàn, đẩy nhanh tiến độ khắc phục thiệt hại, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất sau thiên tai.

Hiện công tác giúp dân đang được Lữ đoàn 957 triển khai quyết liệt, với tinh thần “tất cả vì nhân dân phục vụ, không để ai bị bỏ lại phía sau”.