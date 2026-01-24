Hà Nội

Quân sự

Hải quân Anh theo dõi hoạt động hải quân Nga gần châu Âu

Lực lượng mặt nước và trên không của Anh giám sát tàu Nga qua eo biển Manche, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ với NATO trong an ninh hàng hải.

Nguyễn Cúc
Các tàu chiến và máy bay của Hải quân Hoàng gia Anh đã bám theo (theo dõi) một tàu hộ vệ và một tàu tiếp dầu hỗ trợ của Nga khi chúng di chuyển qua khu vực đông đúc của Eo biển Manche, trong một chiến dịch giám sát kéo dài hai ngày, do NATO phối hợp và được xác nhận vào ngày 23/1/2026. (Nguồn ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh)
Các tàu chiến và máy bay của Hải quân Hoàng gia Anh đã bám theo (theo dõi) một tàu hộ vệ và một tàu tiếp dầu hỗ trợ của Nga khi chúng di chuyển qua khu vực đông đúc của Eo biển Manche, trong một chiến dịch giám sát kéo dài hai ngày, do NATO phối hợp và được xác nhận vào ngày 23/1/2026. (Nguồn ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh)

Hải quân Hoàng gia Anh xác nhận đã triển khai lực lượng mặt nước và trên không để giám sát chặt chẽ một tàu hộ vệ cùng một tàu chở dầu của Nga trong quá trình đi qua eo biển Manche vào ngày 23/1/2026. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh NATO gia tăng theo dõi các hoạt động hải quân của Nga gần châu Âu, đặc biệt tại những tuyến hàng hải chiến lược có mật độ giao thông cao.

Theo thông báo chính thức, chiến dịch giám sát kéo dài hai ngày và được mô tả là một nhiệm vụ an ninh hàng hải thường lệ, phù hợp với thông lệ lâu nay của Vương quốc Anh trong việc theo dõi các hoạt động quân sự nước ngoài gần vùng biển của mình. Eo biển Manche là một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp và nhạy cảm nhất thế giới, đóng vai trò then chốt đối với an ninh và thương mại của châu Âu.

royal-british-navy-shadows-russian-corvette-and-tanker-during-english-channel-transit-8eb0a2e5.jpg
Các tàu chiến và máy bay của Hải quân Hoàng gia Anh đã bám theo (theo dõi) một tàu hộ vệ và một tàu tiếp dầu hỗ trợ của Nga khi chúng di chuyển qua khu vực đông đúc của Eo biển Manche, trong một chiến dịch giám sát kéo dài hai ngày, do NATO phối hợp và được xác nhận vào ngày 23/1/2026. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh.

Hai tàu tuần tra xa bờ HMS Mersey và HMS Severn, đều thuộc lớp River và đóng quân tại Portsmouth, được giao nhiệm vụ theo dõi tàu hộ vệ Nga Boikiy cùng tàu chở dầu MT General Skobelev khi nhóm tàu này rời Địa Trung Hải, đi qua eo biển Manche để tiến vào Biển Bắc. Các tàu lớp River được thiết kế cho nhiệm vụ an ninh hàng hải, giám sát và duy trì hiện diện, với khả năng theo dõi, thu thập thông tin và phối hợp với lực lượng đồng minh.

Bên cạnh các tàu mặt nước, Hải quân Anh còn triển khai một trực thăng hải quân Wildcat thuộc Phi đội 815 để hỗ trợ từ trên không. Trực thăng Wildcat được trang bị radar, cảm biến quang – điện tử và hệ thống thông tin liên lạc bảo mật, cho phép mở rộng phạm vi giám sát và nâng cao nhận thức tình huống. Sự kết hợp giữa cảm biến mặt nước và giám sát đường không giúp duy trì theo dõi liên tục trong môi trường hàng hải đông đúc.

HMS Mersey ban đầu đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát khi các tàu Nga tiến vào eo biển Manche, tiếp nhận trách nhiệm từ các đồng minh NATO đã theo dõi nhóm tàu này trong giai đoạn trước đó tại vịnh Biscay. Khi hành trình tiếp tục theo hướng đông, HMS Severn lần lượt thay thế để bảo đảm việc giám sát không bị gián đoạn. Mọi hoạt động di chuyển của các tàu Nga đều được theo dõi và báo cáo theo thời gian thực.

Hải quân Anh cho biết HMS Severn tiếp tục nhiệm vụ khi các tàu Nga tiến vào Biển Bắc, trước khi trách nhiệm được bàn giao cho một đồng minh NATO khác theo các cơ chế phối hợp đã được thiết lập. Toàn bộ chiến dịch được tiến hành tuân thủ luật pháp hàng hải quốc tế, với mục tiêu duy trì nhận thức tình hình và bảo đảm an ninh hàng hải.

Ngoài ra, Hải quân Anh cũng đề cập tới một hoạt động riêng biệt tại eo biển Gibraltar, nơi tàu tuần tra HMS Dagger theo dõi một tàu chở dầu Nga khác được cho là thuộc “đội tàu bóng tối”. Những thông tin thu thập được trong các nhiệm vụ như vậy thường xuyên được chia sẻ với các đối tác quốc tế.

Theo Hải quân Anh, việc triển khai thường xuyên các tàu tuần tra và phương tiện hàng không nhằm theo dõi hoạt động hải quân nước ngoài là một phần quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh hàng hải của Vương quốc Anh, đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ với NATO trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp.

Army recognition
#hải quân anh #eo biển Manche #tàu chiến Nga #NATO #an ninh hàng hải #tàu hộ vệ Nga

