Hải Phòng quyết tâm xây dựng thế hệ doanh nghiệp, doanh nhân lớn mạnh

Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nhấn mạnh như trên khi phát biểu tại Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp thành phố với chủ đề 'Doanh nghiệp Hải Phòng - Liên kết để lớn mạnh, đổi mới để dẫn đầu', do UBND TP Hải Phòng tổ chức sáng 13/10.

Ông Lê Ngọc Châu Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Xây dựng thế hệ doanh nhân đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi hội nhập

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển của Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, thành phố luôn xác định, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của thành phố; sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng đánh giá chất lượng lãnh đạo, điều hành và hiệu quả phục vụ của chính quyền.

Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong 11 năm liên tiếp. 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục đà tăng trưởng cao: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,08% (riêng quý 3 tăng 13,09%), cao nhất trong 6 năm qua, đứng thứ 3 toàn quốc; thu ngân sách nhà nước gần 164 nghìn tỷ đồng, bằng 84% dự toán, tăng gần 13% so với cùng kỳ (trong đó thu nội địa đạt gần 81 nghìn tỷ đồng); thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 3,6 tỷ đô la Mỹ, bằng trên 93% kế hoạch năm, tăng 64% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 31 nghìn tỷ đồng, bằng 83,4% kế hoạch, đứng thứ 5 toàn quốc về tỷ lệ giải ngân.

Đặc biệt, năm 2025, Hải Phòng tiếp tục được xếp hạng đứng thứ nhất toàn quốc về Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); dẫn đầu cả nước về Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực thi hiệp định thương mại tự do (FTA Index); đứng đầu trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đứng thứ 3 cả nước về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 và là năm thứ tư liên tiếp duy trì trong nhóm dẫn đầu chỉ số PII.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, hiện trên địa bàn toàn thành phố có gần 55 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động; riêng 9 tháng đầu năm 2026 có hơn 5.500 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 52.100 tỷ đồng. Các khu vực kinh tế đóng góp khoảng trên 93% GRDP, giải quyết việc làm cho khoảng 98% lực lượng lao động của thành phố, đóng góp trên 58 nghìn tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất), chiếm gần 36% tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, tinh thần đồng hành, chia sẻ của thành phố với doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở việc hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn ở sự quyết liệt trong tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài nhiều năm; đến nay, 151/151 dự án tồn đọng đã có phương án xử lý, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế thành phố.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của doanh nghiệp thành phố. Đó là quy mô, năng lực cạnh tranh, quản trị, công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng suất lao động; liên kết giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài còn nhiều bất cập và chưa hình thành chuỗi liên kết phát triển bền vững.

Để giải quyết những vấn đề trên, người đứng đầu Thành ủy Hải Phòng cho rằng, đã đến lúc cần chung tay hành động, hành động để biến tiềm năng thành động lực, biến khát vọng thành hiện thực, quyết tâm chung tay xây dựng một thế hệ doanh nghiệp, doanh nhân Hải Phòng lớn mạnh, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi hội nhập.

Hải Phòng chuyển đổi thực chất từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phát triển và phục vụ

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, thành phố Hải Phòng đặt ra mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng GRDP bình quân từ 13%/năm trở lên, đến năm 2030 có 87.000 doanh nghiệp trong đó, có ít nhất 3 doanh nghiệp lớn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 14,5 - 15%/năm, đóng góp khoảng 43 - 45% GRDP và 55 - 57% thu ngân sách nội địa. Đặc biệt là triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng, phát triển Hải Phòng trở thành “siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương logistics và kinh tế của khu vực Đông Á”.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, chuyển đổi thực chất từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phát triển và phục vụ; thường xuyên lắng nghe, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính toàn diện, thực chất, hiệu quả, công bằng, minh bạch; ổn định dễ thực thi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp; khơi thông các nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành.

Thứ hai, công tác quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, hiện đại, đảm bảo đồng bộ, lấy quy hoạch làm công cụ dẫn dắt, phát huy hiệu quả các không gian phát triển mới, đặc biệt là Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu kinh tế chuyên biệt và Khu Thương mại tự do. Mọi dự án đầu tư cần phải xem xét trong tổng thể không gian quy hoạch, bảo đảm hiệu quả lâu dài, hài hòa giữa kinh tế với xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Thứ ba, Đảng ủy UBND thành phố Hải Phòng khẩn trương nghiên cứu đề xuất một đầu mối làm nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, có chức năng và thành phần đảm bảo đủ khả năng, thẩm quyền hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư đến hướng dẫn, đôn đốc việc giải quyết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, đất đai, phòng cháy, chữa cháy, nghiệm thu… để sớm đưa dự án hoàn thành và khai thác, sử dụng.

Thứ tư, mỗi một cơ quan, đơn vị, địa phương phải là một cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ và hình thành các chuỗi cung ứng ngay tại Hải Phòng.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp tin tưởng vào đường lối phát triển của đất nước và chính sách của thành phố; luôn mang theo khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh và giữ vững tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hóa kinh doanh và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ động nắm bắt cơ hội, hành động nhanh, vượt qua thách thức và đồng hành cùng thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

“Thành phố luôn cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư theo phương châm: "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ". Thành phố xác định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành phố; khó khăn của doanh nghiệp cũng là trách nhiệm mà chính quyền phải cùng tháo gỡ. Những gì thuộc trách nhiệm của chính quyền thì thành phố phải chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ, những gì thuộc về doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải chủ động đổi mới, vươn lên. Chính quyền và doanh nghiệp cùng đồng hành, cùng trao đổi, chia sẻ để tìm giải pháp”, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nói.