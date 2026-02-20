Việt Nam trở thành quốc gia liên kết của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA

Ngày 19/2, Hội nghị Bộ trưởng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) 2026, đang diễn ra tại thủ đô Paris, Pháp đã chính thức thông qua đề xuất đưa Việt Nam trở thành Quốc gia liên kết của tổ chức này.

Trong phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khẳng định các nước thành viên đánh giá cao sự hợp tác ngày càng sâu sắc với Việt Nam. Ông Fatih Birol nhấn mạnh, việc hợp tác này hướng tới xây dựng một hệ thống năng lượng toàn cầu an toàn, bền vững và đảm bảo chi phí hợp lý cho mọi quốc gia.

Tiến sĩ Birol cho biết, với dân số hơn 100 triệu người cùng nguồn năng lượng dồi dào như điện mặt trời, thủy điện, khí đốt và tiềm năng phát triển điện hạt nhân trong tương lai, Việt Nam sẽ đóng vai trò liên kết quan trọng trong IEA.

Tiến sĩ Fatih Birol (giữa), Giám đốc điều hành IEA, khẳng định các nước thành viên đánh giá cao sự hợp tác ngày càng sâu sắc với Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh rằng quyết định của IEA là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực bền bỉ và quyết tâm của Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng, cũng như hành động vì khí hậu toàn cầu.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, việc Việt Nam gia nhập IEA có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, kiên định với mục tiêu trung hòa carbon và chuyển đổi năng lượng xanh. Việt Nam thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với tầm nhìn chung, xây dựng một tổ chức năng lượng toàn cầu thực sự, phản ánh đúng các xu hướng năng lượng mới nổi và cân bằng lợi ích giữa các nước thành viên và liên kết. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp chủ động, tích cực vào các cuộc đối thoại năng lượng toàn cầu.

Các nước chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên liên kết của IEA.

Sự kiện này không chỉ khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đóng góp tích cực vào các đối thoại năng lượng toàn cầu mà còn thể hiện quyết tâm cùng các quốc gia xây dựng một tương lai năng lượng an toàn, bền vững và thịnh vượng.

Diễn ra trong hai ngày 18 - 19/2, Hội nghị Bộ trưởng IEA 2026 quy tụ gần 60 bộ trưởng và lãnh đạo cấp cao từ các quốc gia thành viên và liên kết. Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham gia đối thoại của nhiều nhà lãnh đạo từ các tập đoàn năng lượng và công nghệ hàng đầu thế giới như EDF, TotalEnergies, Shell...

Diễn ra trong hai ngày 18 - 19/2, Hội nghị Bộ trưởng IEA 2026 quy tụ gần 60 bộ trưởng và lãnh đạo cấp cao từ các quốc gia thành viên và liên kết.

Hội nghị đặt mục tiêu thống nhất các định hướng chiến lược nhằm tăng cường an ninh năng lượng trong kỷ nguyên điện khí hóa, đồng thời đảm bảo quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra an toàn, bền vững, hợp lý về chi phí cho tất cả các quốc gia. Tại hội nghị năm nay, IEA chính thức công nhận Colombia là thành viên thứ 33, khởi động quy trình để Brazil trở thành thành viên chính thức, đồng thời thông báo Ấn Độ đã bước vào giai đoạn cuối cùng của tiến trình gia nhập thành viên chính thức.