Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến Mỹ, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Trưa 18/2 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đã tới sân bay quân sự Andrews (Mỹ). Tổng Bí thư sẽ tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn tại sân bay quân sự Andrews có: Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Hoàng Thùy Dương, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quân sự Andrews trưa 18/2 (giờ Mỹ). Ảnh: TTXVN

Là thành viên sáng lập, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên phát huy vai trò của Hội đồng Hòa bình về Gaza trong việc thúc đẩy hòa bình và tái thiết Gaza trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên, nhất là của người dân Palestine theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Sự tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác giữa Việt Nam - Mỹ trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác Chiến lược toàn diện.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quân sự Andrews, thủ đô Washington D.C. Ảnh: TTXVN

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao (tháng 7/1995) đến nay, quan hệ Việt Nam - Mỹ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Tháng 7/2013, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ. Tháng 9/2023, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Mặc dù điều chỉnh chính sách của chính quyền Donald Trump hiện nay đem lại một số thách thức cho Việt Nam nhưng xét tổng thể, quan hệ Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển tích cực.

Trong tháng 1/2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều là 15,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 13,9 tỷ USD, nhập khẩu 1,9 tỷ USD (xuất siêu đạt 12 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước). Mỹ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN.

Mỹ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 11/108 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với khoảng 1.409 dự án có tổng vốn trên 11,9 tỷ USD. Mỹ cũng đứng thứ 7/80 nước và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam với 230 dự án đầu tư có tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD.

Trong năm 2025, nhiều doanh nghiệp Mỹ tiếp tục thể hiện sự quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có nhiều tập đoàn công nghệ lớn (như HP, NVIDIA), tập đoàn về kho vận và chuyển phát (FedEx, UPS) và doanh nghiệp về năng lượng (Excelerate Energy). Nhiều doanh nghiệp Việt Nam như FPT, Vinfast… cũng đang mở rộng đầu tư sang Mỹ, tạo thế lợi ích đan xen.

Hợp tác an ninh - quốc phòng đạt được những tiến triển tích cực trong thời gian qua, thông qua chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang (9/2024) và chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth (11/2025). Vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên.

Hợp tác giáo dục đạt được nhiều bước tiến tích cực thời gian gần đây, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp bán dẫn. Hiện nay, Việt Nam có một số cơ sở giáo dục có vốn đầu tư của Mỹ gồm 6 cơ sở giáo dục phổ thông và 1 trường đại học Fulbright tại TPHCM.

Hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực giao lưu nhân dân/hợp tác địa phương. Quan hệ giữa Việt Nam và một số bang của Mỹ như California, Oregon, Utah, Nebraska, Washington...; các thành phố như Los Angeles, Portland, Riverside, San Jose... tiếp tục được tăng cường. Nhiều địa phương và thành phố hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác, kể cả hình thức kết nghĩa từ nhiều năm qua.