Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm rời Hà Nội bắt đầu chuyến công tác tại Mỹ

Sáng 18/2, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tới ngày 20/2 theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, tại Washington D.C.

Theo Văn Hiếu/VOV

Tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến công tác có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

tham-my-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm rời Hà Nội, lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. (Ảnh: TTXVN)

Kế hoạch Hòa bình và Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất được xem là sáng kiến khả thi nhất kể từ khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza (tháng 10/2023), tạo điều kiện cho các bên liên quan đối thoại, đàm phán tiến tới việc chấm dứt xung đột, hướng đến giải pháp hòa bình bền vững cho khu vực.

Đến nay, đa số các nước được mời đã nhận lời tham gia Hội đồng Hòa bình, bao gồm cả các nước ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình tại Davos, Thụy Sỹ nhằm thể hiện sự ủng hộ và cam kết chính trị, song đang ở giai đoạn tìm hiểu xây dựng kế hoạch triển khai, chưa đưa ra các cam kết đóng góp, tham gia cụ thể.

Hội đồng Hòa bình về Gaza được xây dựng với cơ chế thành viên đa dạng, cho phép các quốc gia tham gia và đóng góp theo năng lực, nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác tái thiết, phát triển và an ninh tại Gaza. Hội đồng cũng hướng tới hợp tác đa phương, huy động các nguồn lực quốc tế để triển khai các chương trình phát triển và hỗ trợ nhân đạo.

Việc Việt Nam được mời tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza phản ánh uy tín và sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và hợp tác quốc tế. Không nằm trong nhóm đóng góp tài chính lớn, Việt Nam tham gia bằng uy tín chính trị, kinh nghiệm hậu xung đột và năng lực hỗ trợ phi quân sự.

Chuyến công tác tới Hoa Kỳ lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, đồng thời củng cố niềm tin vào các giải pháp hợp tác quốc tế, trong đó Việt Nam luôn là một đối tác tích cực, xây dựng và đáng tin cậy.

