Tổng Bí thư Tô Lâm tới Mỹ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Trưa 18/2 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới Sân bay quân sự Andrews bắt đầu các hoạt động tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam ở NewYork Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Fransisco Hoàng Anh Tuấn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Hoàng Thuỳ Dương cùng một số cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã khẳng định hình ảnh một quốc gia yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, trong đó có việc cử lực lượng tham gia các phái bộ tại châu Phi. Những đóng góp này được đánh giá cao nhờ tính chuyên nghiệp, kỷ luật, cũng như tinh thần nhân đạo và hợp tác.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ cùng các thành viên khác của Hội đồng trao đổi xác định các công việc mà Hội đồng sẽ tiến hành nhằm triển khai kế hoạch hòa bình cho khu vực Gaza theo Nghị quyết 2830 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Sự tham dự của người đứng đầu Đảng ta cho thấy sự ủng hộ và sẵn sàng tham gia của Việt Nam vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển. Đây cũng là việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác trên các vấn đề quốc tế trong nội hàm Đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ.