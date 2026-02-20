Đại sứ Nhật Bản: Việt Nam là một trong những quốc gia năng động nhất châu Á

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia năng động nhất châu Á và tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ năm 2026.

Trong cuộc phỏng vấn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đã chia sẻ với phóng viên VOV về những cảm nhận của ông về đời sống của nhân dân Việt Nam, cũng như khí thế bước vào mùa xuân mới của đất nước Việt Nam.

PV: Thưa Đại sứ, trong thời gian công tác tại Việt Nam, ông cảm nhận như thế nào về đời sống của người dân Việt Nam?

Đại sứ Ito Naoki: Theo tôi, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia phát triển nhanh và năng động nhất châu Á. Hà Nội cũng là một trong những thành phố sôi động hàng đầu thế giới.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam vào tháng 5/2024, tôi đã đến thăm khoảng 30 tỉnh thành trên khắp cả nước. Trong đó, có hai trải nghiệm để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam.

Đầu tiên là chuyến đi tới TP.HCM dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi không thể quên hình ảnh những tuyến phố chật kín người dân chờ đón sự kiện, đặc biệt là rất đông các bạn trẻ. Tôi có thể cảm nhận rõ thế hệ trẻ Việt Nam rất trân trọng hòa bình hôm nay và công lao của thế hệ đi trước. Tôi cũng nhận thấy niềm tin của người dân Việt Nam về tương lai phát triển tươi sáng của đất nước.

Thứ hai là chuyến đi tới Cao Bằng để tham gia một số dự án khắc phục hậu quả của bão Yagi như xây dựng nhà ở cộng đồng, cung cấp nước sạch cho các trường học. Tôi nhận ra rằng, dù thiên tai gây ra hậu quả nặng nề, nhưng con người nơi đây vẫn tràn đầy năng lượng tích cực. Từ người lớn tới trẻ em đều thể hiện sự kiên cường trong hoàn cảnh khó khăn và quyết tâm chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với tôi, đây không chỉ là hai kỷ niệm khó quên, mà còn là minh chứng về sức mạnh độc đáo của người Việt Nam. Tôi tin rằng sự đoàn kết, kiên cường và khát vọng vươn lên của người dân Việt Nam sẽ đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.

PV: Trong năm qua, Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 46 thế giới về chỉ số hạnh phúc, cải thiện tích cực so với vị trí 54 của năm 2024, vị trí 65 của năm 2023. Đại sứ đánh giá thế nào về sự bứt phá này?

Đại sứ Ito Naoki: Tôi xin chúc mừng Việt Nam về thành tựu này. Tôi nghĩ điều quan trọng không chỉ nằm ở chỉ số, mà còn ở chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Rõ ràng, chất lượng cuộc sống ở Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm từng phát biểu “không chỉ ăn no, mặc ấm mà còn phải tiến tới ăn ngon, ăn sạch, mặc đẹp, sống vui, sống khỏe”. Theo tôi, việc thay đổi tiêu chuẩn từ “ăn no, mặc ấm” tới “ăn ngon, mặc đẹp” phản ánh sự nâng cao chất lượng đời sống ở Việt Nam.

Chúng tôi cũng rất vui khi Nhật Bản có những sự hợp tác hiệu quả, góp phần thiết thực cùng Chính phủ và nhân dân Việt Nam nâng cao chất lượng cuộc sống. Điển hình là tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại TP.HCM, dự án hợp tác mang tính biểu tượng giữa hai nước đã đón hơn 20,5 triệu lượt hành khách trong năm 2025. Đây không chỉ là tuyến Metro đầu tiên ở Việt Nam, mà còn góp phần giúp cuộc sống của người dân TP.HCM trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, dù kinh tế - xã hội phát triển mau lẹ và đời sống thường nhật có thêm những thói quen mới, thì người dân Việt Nam vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống như gia đình hay tinh thần đoàn kết cộng đồng. Theo tôi, đây là vẻ đẹp rất riêng của quá trình phát triển tại Việt Nam.

PV: Mọi đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đều hướng tới mục tiêu mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đại sứ đánh giá thế nào về những quyết sách mới đây, như việc ban hành các nghị quyết trụ cột hay triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong việc hiện thực hóa mục tiêu này?

Đại sứ Ito Naoki: Đảng và Chính phủ Việt Nam đã xác định rất rõ các ưu tiên chiến lược, đưa đất nước đi theo quỹ đạo tăng trưởng cao, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và cải thiện thể chế. Những định hướng này thể hiện tầm nhìn rõ ràng, nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Nhật Bản hoan nghênh các chủ trương, chính sách này và luôn ủng hộ các nỗ lực cải cách của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng những quyết sách này sẽ đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ, hướng tới các mục tiêu đề ra vào năm 2030 và 2045.

Trong năm qua, Việt Nam đã đẩy mạnh cải cách thể chế, củng cố bộ máy chính quyền và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời sắp xếp lại đơn vị hành chính, giảm số tỉnh, thành từ 63 xuống còn 34. Tôi tin rằng những nỗ lực này sẽ giúp bộ máy chính quyền trung ương và địa phương hoạt động hiệu quả hơn, rút ngắn thời gian ra quyết định.

Chúng tôi kỳ vọng những cải cách này sẽ mang lại kết quả cụ thể, rõ nét trên thực tế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn cho gần 3.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trong thời gian tới.

PV: Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, Đại sứ kỳ vọng như thế nào về tương lai quan hệ Việt Nam – Nhật Bản?

Đại sứ Ito Naoki: Nhật Bản và Việt Nam hiện là Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Lãnh đạo hai nước đều nhất trí rằng tiềm năng hợp tác song phương là rất lớn.

Kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam sẽ mở ra nhiều hướng hợp tác mới giữa hai nước. Chúng tôi đặc biệt kỳ vọng vào các trụ cột hợp tác mới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, hai bên có tiềm năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hàng hải, an ninh, ngoại giao, du lịch.

Đặc biệt, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ USD, tăng hơn 11% so với năm 2024. Với tốc độ tăng trưởng này, đến năm 2030, hai bên có thể chạm mốc 80 tỷ USD.

Tôi tin rằng quan hệ Nhật Bản – Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ổn định, mạnh mẽ. Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

PV: Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, Đại sứ có thể gửi một lời chúc tới người dân Việt Nam?

Đại sứ Ito Naoki: Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi tới các bạn lời chúc “Mã đáo thành công”. Tôi hy vọng chú ngựa Bính Ngọ sẽ mang đến cho chúng ta sự may mắn cùng khí thế mạnh mẽ để vượt qua mọi thách thức và gặt hái những thành công.

Năm Bính Ngọ đến đúng lúc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với thành công của Đại hội Đảng. Tôi tin rằng, năm Bính Ngọ sẽ giống như một chú ngựa phi thường, đồng hành cùng đất nước và nhân dân Việt Nam trên con đường thành công.

Tôi cũng tin rằng Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Chính phủ và nhân dân Nhật Bản sẽ sát cánh cùng Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong quá trình Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ.