Chính trị

Không bắt buộc nộp giấy tờ đã có trong VNeID

Chính phủ nhấn mạnh không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại giấy tờ đã tích hợp trong VNeID và dữ liệu quốc gia.

Gia Đạt

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký công văn yêu cầu không được buộc người dân, doanh nghiệp nộp lại giấy tờ đã tích hợp trên VNeID và các cơ sở dữ liệu quốc gia. Thời gian qua, dù ứng dụng VNeID đã được triển khai rộng rãi và tích hợp nhiều dữ liệu quan trọng như căn cước công dân, thông tin cư trú, bảo hiểm, giấy phép lái xe…, không ít người dân vẫn rơi vào tình huống “có dữ liệu điện tử nhưng vẫn phải cầm theo giấy tờ bản cứng”.

1-1.jpg
Ảnh minh họa.

Khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc giao dịch tại một số cơ quan, tổ chức, người dân vẫn bị yêu cầu nộp bản sao giấy tờ hoặc kê khai lại những thông tin đã có sẵn trên hệ thống. Điều này không chỉ gây mất thời gian mà còn tạo cảm giác rườm rà, đi ngược mục tiêu cải cách và chuyển đổi số. Trước thực tế trên, Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát và điều chỉnh quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng dữ liệu số.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn 159/TTg-CĐS yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tái sử dụng dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Theo chỉ đạo, các cơ quan phải khẩn trương tái cấu trúc quy trình, không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành hoặc đã tích hợp trên VNeID. Trường hợp dữ liệu thiếu hoặc sai lệch, cơ quan quản lý có trách nhiệm phối hợp cập nhật, không đẩy trách nhiệm cho người dân.

Danh mục giấy tờ được thay thế bằng dữ liệu điện tử phải được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tại bộ phận một cửa. Đồng thời, tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh; kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà. Các bộ quản lý cơ sở dữ liệu được giao hoàn thiện, kết nối, chia sẻ dữ liệu bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, phục vụ mô hình một cửa số tập trung.

Trường hợp dữ liệu trên hệ thống chưa đầy đủ hoặc có sai lệch, trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý trong việc phối hợp cập nhật, bổ sung. Người dân không phải tự đi xác nhận hay nộp lại các giấy tờ đã từng cung cấp. Bên cạnh đó, danh mục giấy tờ đã được số hóa và có thể thay thế bản giấy phải được công khai rõ ràng tại bộ phận một cửa và trên các cổng dịch vụ công để thuận tiện tra cứu.

Chỉ đạo mới được đánh giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người dân, đặc biệt là những người thường xuyên thực hiện thủ tục hành chính hoặc giao dịch với cơ quan, tổ chức. Khi triển khai đồng bộ, người dân chỉ cần sử dụng VNeID để xác thực thông tin, hạn chế tối đa việc mang theo nhiều loại giấy tờ, từ đó tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại.

Nguồn: ĐTHĐT.
