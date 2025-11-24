Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Hai người chở thanh sắt dài, 'bẫy' cô gái đâm trúng rồi trượt ngã trên đường

Cặp đôi chở thanh sắt cồng kềnh bằng xe máy điện, chìa ra đường và đâm mạnh vào một người đi xe máy, có thể dẫn đến tai nạn hết sức nguy hiểm.

Trường Hân t/h

Camera an ninh của một hộ dân ghi lại tình huống nguy hiểm xảy ra trên đoạn đường. Một người đàn ông và một phụ nữ di chuyển bằng xe đạp điện, trên vai vác theo một thanh dài - có thể là ống nhựa hoặc thanh sắt.

Nguồn video: Giao thông văn minh.

Khi cả hai đang chuẩn bị đi, phần đầu thanh dài bất ngờ chìa ra ngoài đường đúng lúc một cô gái chạy xe máy đi tới. Thanh này vướng vào tay áo, khiến cô mất lái và ngã rồi trượt dài trên mặt đường.

Không rõ tình trạng của cô gái ra sao, nhưng cú va chạm khiến nhiều người chứng kiến phải thót tim. Tình huống cũng là lời cảnh báo về sự nguy hiểm khi chở các vật cồng kềnh trên đường mà không đảm bảo an toàn cho người khác.

#tai nạn #xe máy #thanh sắt #đường phố #nguy hiểm #tai nạn giao thông

Bài liên quan

Video

Xe con suýt lật nghiêng vì lấn vào giữa hai xe khác

Trên đường VĐ2 trên cao (Hà Nội), ô tô mang biển kiểm soát TP Hải Phòng bất ngờ lấn về phía trước, va chạm với 2 xe khác.

Chiều 15/11, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 14h15 cùng ngày, tại đường Vành đai 2 trên cao xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, theo Dân trí.

Hình ảnh chiếc ô tô BKS 15K-719.xx bất ngờ chồm về phía trước rồi va chạm với 2 ô tô khác trên đường. Nguồn: MXH
Xem chi tiết

Video

Taxi va chạm xe máy đang sang đường, một người tử vong

Xe taxi tông vào xe máy đang sang đường trên tuyến đường ven biển ĐT639 (xã Đề Gi) khiến người mẹ tử vong tại chỗ, con gái bị thương nặng.

Ngày 10/11, tại Km35+400 tuyến ĐT639, đoạn qua thôn Chánh Lợi (xã Đề Gi, Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe taxi và xe máy, khiến 1 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn thương tâm được ghi lại bởi camera hành trình
Xem chi tiết

Video

Nữ thợ lặn 45 tuổi suýt bị cá voi lưng gù nuốt chửng khi đang lặn

Cindy Yang, 45 tuổi, đã trải qua giây phút "đứng tim" ngoài khơi Na Uy khi suýt va chạm với một con cá voi lưng gù khổng lồ.

Nữ thợ lặn tự do Cindy Yang, 45 tuổi, vừa trải qua một phen "hú vía" ngoài khơi Na Uy khi một con cá voi lưng gù khổng lồ bất ngờ lao thẳng về phía cô.

Khoảnh khắc thợ lặn bị cá voi suýt nuốt chửng ở ngoài khơi Na Uy.
﻿Video: Daily Mail
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới