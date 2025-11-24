Hai người chở thanh sắt dài, 'bẫy' cô gái đâm trúng rồi trượt ngã trên đường

Cặp đôi chở thanh sắt cồng kềnh bằng xe máy điện, chìa ra đường và đâm mạnh vào một người đi xe máy, có thể dẫn đến tai nạn hết sức nguy hiểm.

Camera an ninh của một hộ dân ghi lại tình huống nguy hiểm xảy ra trên đoạn đường. Một người đàn ông và một phụ nữ di chuyển bằng xe đạp điện, trên vai vác theo một thanh dài - có thể là ống nhựa hoặc thanh sắt.

Nguồn video: Giao thông văn minh.

Khi cả hai đang chuẩn bị đi, phần đầu thanh dài bất ngờ chìa ra ngoài đường đúng lúc một cô gái chạy xe máy đi tới. Thanh này vướng vào tay áo, khiến cô mất lái và ngã rồi trượt dài trên mặt đường.

Không rõ tình trạng của cô gái ra sao, nhưng cú va chạm khiến nhiều người chứng kiến phải thót tim. Tình huống cũng là lời cảnh báo về sự nguy hiểm khi chở các vật cồng kềnh trên đường mà không đảm bảo an toàn cho người khác.