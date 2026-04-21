Hai ca mổ gan trong ngày tại Bệnh viện 19-8

Trong cùng một ngày, tại Bệnh viện 19-8, ê-kíp ngoại gan mật đã thực hiện 2 ca cắt thùy gan trái.

Một người bệnh được phẫu thuật nội soi ít xâm lấn. Một người bệnh khác phải mổ mở, kết hợp xử trí thêm tổn thương đại tràng. Hai cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng một mục tiêu nhằm điều trị triệt để và an toàn.

Với trường hợp 1, bệnh nhân nam, 65 tuổi, được phát hiện khối u gan tình cờ qua khám sức khỏe định kỳ. Kết quả MRI gan mật cho thấy tổn thương khu trú tại phân thùy II–III, kích thước 4x5 cm, đặc điểm gợi ý tới HCC (Hepatocellular Carcinoma), chưa có dấu hiệu xâm lấn mạch máu.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định cắt thùy gan trái bằng phương pháp nội soi nhằm loại bỏ triệt để tổn thương, đồng thời tối ưu thẩm mỹ và thời gian hồi phục.

Kỹ thuật thực hiện gồm: Tiếp cận hoàn toàn nội soi với 05 trocar; Giải phóng dây chằng gan trái, bộc lộ cuống gan trái; Kiểm soát cuống Glisson trái theo phương pháp ngoài bao; Cắt nhu mô gan bằng phối hợp dao năng lượng siêu âm và dụng cụ hỗ trợ; Kiểm soát tĩnh mạch gan trái trước khi cắt rời bệnh phẩm; Lấy bệnh phẩm qua đường Pfannenstiel (đường rạch ngang trên xương mu), hạn chế xâm lấn thành bụng.

Ca mổ kéo dài 180 phút, hậu phẫu bệnh nhân hồi phục nhanh, vận động sớm sau 24 giờ, dự kiến xuất viện sau 4–5 ngày theo phác đồ ERAS (Phác đồ ERAS là chương trình chăm sóc toàn diện đa chuyên khoa (trước, trong, sau mổ) dựa trên bằng chứng, nhằm giúp bệnh nhân hồi phục nhanh, giảm biến chứng, rút ngắn thời gian nằm viện và tiết kiệm chi phí).

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam, 73 tuổi, nhập viện với chẩn đoán ung thư đại tràng phải (right colon cancer) kèm theo di căn gan đơn độc tại thùy gan trái (phân thùy II–III), kích thước ~2x3 cm. Các thăm dò hình ảnh (CT scan, PET-CT) không ghi nhận di căn ngoài gan, bệnh nhân được đánh giá là có khả năng phẫu thuật triệt căn (resectable colorectal liver metastasis).

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật một thì gồm: Cắt đại tràng phải triệt căn; Cắt thùy gan trái theo giải phẫu.

Kỹ thuật phẫu thuật: Đường mổ bụng giữa trên–dưới rốn; Thực hiện cắt đại tràng phải kèm nạo vét hạch D3, tái lập lưu thông tiêu hóa bằng nối hồi – đại tràng ngang; Kiểm soát cuống gan trái có chọn lọc, áp dụng Pringle maneuver ngắt quãng nhằm giảm mất máu; Cắt thùy gan trái, đảm bảo diện cắt âm tính (R0 resection); Bảo tồn tối đa nhu mô gan lành, kiểm soát chặt chẽ tĩnh mạch gan trái.

Thời gian mổ kéo dài 320 phút, quá trình hậu phẫu bệnh nhân được theo dõi sát chức năng gan, chưa ghi nhận biến chứng sớm như suy gan sau mổ hay rò mật.

Theo TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện 19/8: “Việc thực hiện đồng thời hai ca cắt thùy gan trái với hai chiến lược tiếp cận khác nhau trong cùng một ngày cho thấy sự trưởng thành trong tư duy điều trị cá thể hóa và làm chủ kỹ thuật của ê-kíp phẫu thuật.

Đối với trường hợp nội soi, ưu thế của phẫu thuật ít xâm lấn không chỉ nằm ở giảm đau sau mổ mà còn ở khả năng bảo tồn miễn dịch và rút ngắn thời gian hồi phục, đặc biệt phù hợp với các tổn thương khu trú, chưa xâm lấn.

Trong khi đó, với bệnh cảnh ung thư đại tràng phải di căn gan, việc lựa chọn phẫu thuật một thì đòi hỏi sự cân nhắc rất chặt chẽ về dự trữ chức năng gan, thể trạng bệnh nhân và mức độ lan rộng của bệnh. Nếu được chỉ định đúng, đây là chiến lược mang lại lợi ích rõ rệt khi giảm số lần phẫu thuật, hạn chế trì hoãn hóa trị bổ trợ và cải thiện tiên lượng dài hạn.

Yếu tố then chốt quyết định thành công là đảm bảo diện cắt R0, kiểm soát chảy máu hiệu quả và hạn chế tổn thương nhu mô gan lành. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các nguyên tắc ERAS và phối hợp đa chuyên khoa đóng vai trò quan trọng trong việc giảm biến chứng và tối ưu hóa kết quả điều trị”.

Hai ca bệnh thành công là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa: Ngoại gan mật – tiêu hóa, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh và chăm sóc hậu phẫu trong đó có áp dụng chặt chẽ chương trình ERAS, góp phần nâng cao chất lượng điều trị bệnh lý tiêu hóa - gan mật – ung thư tại đơn vị.

ThS.BS Nguyễn Thành Luân (Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19/8)

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hà Nội siết chặt: Đề nghị cắt điện, xử phạt nặng các quán nước lấn chiếm vỉa hè