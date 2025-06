Hải An: Từ trung tâm logistics tới điểm đến BĐS cao cấp

Quận Hải An, trung tâm logistics và công nghiệp của Hải Phòng, đang nhanh chóng thay đổi diện mạo để trở thành cực tăng trưởng mới trên bản đồ bất động sản.

BĐS Hải An “đổi chất”

Trong bức tranh phát triển chung của bất động sản (BĐS) Hải Phòng, quận Hải An đang nổi lên như một điểm đến mới, với nhiều chuyển động rõ nét từ cả phía cung và cầu.

Hải An vốn là cứ điểm của BĐS khu công nghiệp. Ảnh: KCN Nam Đình Vũ

Là khu vực giữ vai trò then chốt về logistics, công nghiệp và giao thông của thành phố cảng, Hải An vốn được biết đến là “cứ điểm” của BĐS khu công nghiệp. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, thị trường BĐS khu vực này có dấu hiệu “đổi chất” nhờ sự hiện diện của nhiều nhà phát triển BĐS lớn với các dòng sản phẩm ở phân khúc cao hơn, đa dạng hơn: từ căn hộ cao cấp, nhà phố thương mại, biệt thự, liền kề... Các sản phẩm ngày càng được chú trọng không chỉ về thiết kế mà còn về giá trị sống. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy sự dịch chuyển về định vị thị trường – từ một khu vực thiên về công nghiệp sang khu đô thị đa chức năng, phục vụ cả nhu cầu ở, đầu tư và kinh doanh.

Giới chuyên gia cho rằng, sự chuyển dịch này là kết quả tất yếu của quá trình tái cấu trúc đô thị, khi Hải An được định hướng trở thành trung tâm thương mại – tài chính theo quy hoạch mới của TP. Hải Phòng.

Anh Trần Thắng – một môi giới lâu năm tại Hải Phòng – cho biết: “Ngay từ khi Hải An có thông tin quy hoạch lên trung tâm tài chính, lượng khách hàng tìm mua và đầu tư tại đây tăng đáng kể. Các dự án có pháp lý rõ ràng, vị trí kết nối thuận tiện đang trở thành điểm ngắm của cả giới đầu tư lẫn người mua ở thực”.

Không khó hiểu vì sao BĐS Hải An lại hút khách. Bên cạnh yếu tố quy hoạch, Hải An sở hữu hệ thống khu công nghiệp lớn như Nam Đình Vũ, MP Đình Vũ, DEEP C hay Tràng Cát… Những khu công nghiệp này không chỉ là điểm đến thu hút doanh nghiệp, mà còn kéo theo làn sóng lao động, chuyên gia trong và ngoài nước về sinh sống, tạo ra nhu cầu thực về nhà ở và dịch vụ đô thị.

Đặc biệt, mặt bằng giá BĐS còn thấp, đơn cử giá nhà liền kề chỉ từ 40-70 triệu/m2, trong khi các khu đô thị mới đang hình thành, cùng hệ sinh thái dịch vụ, giáo dục, y tế được đầu tư đồng bộ giúp Hải An trở thành “ngôi sao đang lên” trên bản đồ bất động sản.

Quy hoạch và hạ tầng – nền tảng cho sự chuyển mình

Hải An được đánh giá là một trong số ít quận tại Hải Phòng còn quỹ đất phát triển rộng, vị trí kết nối thuận tiện và đồng thời hội tụ đủ các yếu tố để trở thành cực tăng trưởng đô thị phía Đông.

Không chỉ được định hướng hướng trở thành trung tâm thương mại – tài chính, Hải An tiếp tục củng cố vai trò then chốt trong chiến lược phát triển thành trung tâm logistics quốc tế của Hải Phòng. Theo quy hoạch, mạng lưới logistics của Hải Phòng rộng khoảng 2.200 - 2.500 ha với Trung tâm logistics quốc tế và cấp vùng ở khu vực Đình Vũ - Cát Hải. Ngoài ra, bố trí các khu logistics gắn với khu vực sản xuất công nghiệp, cảng sông, cảng biển và các trung tâm, đầu mối vận tải khác tại quận Hải An và một số quận huyện khác.

Cùng với đó là loạt dự án giao thông trọng điểm đang và sắp triển khai tại khu vực như: Mở rộng sân đỗ máy bay Cảng hàng không Cát Bi (giai đoạn 2) – tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng; Tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng với ga Đình Vũ đặt tại Hải An (khởi công dự kiến tháng 12/2025); Đường vành đai 2 Hải Phòng (khởi công đầu 2025); Dự án cầu Tân Vũ – Lạch Huyện 2 đang được đề xuất xây dựng…

Nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được xây dựng đều kết nối với Hải An. Ảnh: CBIA

Hạ tầng giao thông phát triển đa hướng đang từng bước thay đổi vai trò và vị thế của Hải An, từ một khu vực thuần công nghiệp trở thành trung tâm của cực đô thị phía Đông, đồng bộ về cả chức năng ở, làm việc và dịch vụ.

Thực tế, theo dữ liệu từ các đơn vị nghiên cứu thị trường, Hải Phòng, trong đó có Hải An, là một trong những thị trường bất động sản có tốc độ phục hồi nhanh nhất sau giai đoạn trầm lắng, với mức tăng giá từ 5 – 30% trong quý I/2025, tùy từng khu vực.

Bối cảnh này càng trở nên thuận lợi khi dân số thành phố được dự báo sẽ tăng mạnh trong những năm tới – đạt mốc 3 triệu người vào năm 2030 và có thể vượt 3,9 triệu người vào năm 2040, với tỷ lệ đô thị hóa từ 80 – 86%, chưa kể dân số sau sáp nhập với Hải Dương. Thu nhập bình quân đầu người tại Hải Phòng hiện xếp thứ 5 cả nước và Hải Dương xếp thứ 10, tạo ra lực cầu ổn định cho phân khúc nhà ở trung – cao cấp.

Từ một quận công nghiệp và logistics, Hải An đang từng bước tái định vị để trở thành đô thị hiện đại, đa chức năng và đáng sống. Quá trình này sẽ còn tiếp diễn mạnh mẽ trong giai đoạn 2025 – 2030 khi các dự án hạ tầng, giao thông và dịch vụ được hoàn thiện đồng bộ hơn.

Với những nền tảng vững chắc đang hình thành, Hải An là khu vực được nhiều chuyên gia đánh giá có tiềm năng sinh lời bền vững, phù hợp với các nhà đầu tư trung – dài hạn hoặc người mua ở thực có tầm nhìn. Tuy nhiên, để nắm bắt đúng cơ hội, việc lựa chọn dự án uy tín, pháp lý rõ ràng, vị trí kết nối tốt vẫn là yếu tố then chốt.