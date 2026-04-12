Hà Nội yêu cầu rà soát nhu cầu tái định cư

Đối với các dự án lớn, quan trọng, Hà Nội yêu cầu rà soát ngay nhu cầu tái định cư, để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 144 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 258 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả Nghị quyết số 258 của Quốc hội ngay sau khi có hiệu lực. Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép; phát huy tối đa tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thành phố trong việc quyết định, chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đối với các dự án lớn, quan trọng.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và triển khai các dự án trọng điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Thành phố.

Lãnh đạo Hà Nội giao các Sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tập trung soạn thảo, tham mưu UBND Thành phố, HĐND Thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết để triển khai thi hành Nghị quyết, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành Nghị quyết số 258.

Trong quý I, II/2026, xây dựng, ban hành bộ tiêu chí xác định dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 258. Năm 2026 và các năm tiếp theo, rà soát, lập danh mục các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị được yêu cầu tổ chức triển khai ngay việc lập các hồ sơ, tài liệu của các dự án cụ thể thuộc phạm vi dự án theo quy định của Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của HĐND Thành phố để có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện đối với từng dự án, bảo đảm sớm thực hiện quy trình về chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, khởi công, triển khai các dự án lớn, quan trọng của Thành phố.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm để cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý.

Đặc biệt, khi đề xuất các dự án cần triển khai ngay theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 258, UBND Hà Nội giao các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường rà soát, đánh giá, làm rõ sự cần thiết, mức độ cấp bách, phạm vi, ranh giới thu hồi đất, hiện trạng sử dụng đất, quy mô, đối tượng bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện để đề xuất triển khai Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Các đơn vị của thành phố cũng được yêu cầu tiến hành ngay việc rà soát, xác định khu vực cần thực hiện cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một ô phố đô thị hoặc nhiều ô phố đô thị; nghiên cứu, xác định phạm vi ranh giới dự án, lập Danh mục các dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị; dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một ô phố đô thị hoặc nhiều ô phố đô thị đảm bảo đúng đối tượng, phạm vi, tiêu chí; có đầy đủ căn cứ pháp lý, tính khả thi và phù hợp với quy hoạch.