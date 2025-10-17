Hà Nội quyết tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm và đột phá

Chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên bế mạc.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: "Trước Đại hội, trước Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII xin hứa: Luôn đoàn kết, thống nhất, đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, phát huy dân chủ, hết lòng, hết sức làm việc vì lợi ích chung của Đảng, của Nhân dân; gương mẫu, đi đầu xây dựng Đảng bộ Hà Nội và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu rộng và quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thực chất, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào cuộc sống".

XÁC ĐỊNH 10 NHIỆM VỤ, 3 ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN

Trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025–2030, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhóm phụ lục hành động chi tiết để triển khai đồng bộ. Trong đó, đổi mới mô hình quản trị, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ; hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô (sửa đổi); phân cấp, phân quyền rõ ràng, gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm.

Thành phố huy động tối đa các nguồn lực văn hóa, con người, đất đai, tài chính, công nghệ và tài nguyên số cho phát triển. Xác lập mô hình phát triển mới, lấy công nghiệp công nghệ cao, kinh tế tri thức, kinh tế xanh và tuần hoàn làm trụ cột; phát triển kinh tế tư nhân thành lực lượng chủ đạo; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Hà Nội phấn đấu trở thành đô thị hội tụ và lan tỏa, nơi “quá khứ – hiện tại – tương lai đan xen”, dựa trên ba cực sáng tạo: Di sản – Tri thức – Công nghệ. Thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ và chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Thành phố hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; hoàn thiện hạ tầng viễn thông, dữ liệu và các dịch vụ công trực tuyến; hình thành các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng thời, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, phát triển đô thị – nông thôn bền vững, gắn bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên. Phát huy vai trò năm đô thị vệ tinh Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên. Đẩy mạnh chỉnh trang, bảo tồn không gian lịch sử, phố cổ; xây dựng nông thôn mới văn minh, đậm nét văn hóa Thủ đô. Phát triển văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh; coi công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế quan trọng; xây dựng các trung tâm văn hóa, giải trí, hội nghị quốc tế; hướng tới Thủ đô nhân văn, hạnh phúc, công bằng.

Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; phổ cập giáo dục STEM; xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết giữa trường học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp. Nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện chất lượng sống; phát triển mạng lưới y tế dự phòng hiện đại, xã hội hóa y tế; xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, công bằng, bền vững; thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực dân cư. Mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường hợp tác vùng, liên kết với các địa phương theo phương châm “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”; chủ động thu hút nguồn lực quốc tế, khẳng định vai trò trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh, toàn Đảng bộ TP Hà Nội quán triệt phương châm hành động mà Tổng Bí thư chỉ đạo: “Hà Nội đã nói là làm – làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Đây không chỉ là lời cam kết mà còn là hiệu lệnh hành động của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025–2030, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tiên phong đổi mới, sáng tạo, dấn thân vượt qua thách thức, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại – xứng đáng với danh hiệu “Thủ đô Anh hùng – Thành phố vì hòa bình – Thành phố Sáng tạo”.

ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, với chủ đề Đại hội “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, cùng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” và tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; các đại biểu dự Đại hội đã phát huy trí tuệ và trách nhiệm, tập trung thảo luận, bổ sung với sự đồng thuận, nhất trí cao, thông qua Nghị quyết Đại hội với những mục tiêu phát triển, 5 quan điểm phát triển, 4 nhóm chỉ tiêu với 43 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ Thành phố trong giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ: Đại hội kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp bước truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng hào hùng và những phẩm chất tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội được kế thừa, phát huy và truyền qua nhiều thế hệ; không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đem hết tâm sức, trí tuệ để cống hiến, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.