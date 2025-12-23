Trợ lý Thủ tướng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ông Trịnh Mạnh Linh, Trợ lý Thủ tướng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chiều 23/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Trịnh Mạnh Linh. Ảnh: TTXVN

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Mạnh Linh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định, ông Trịnh Mạnh Linh là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ Tiến sỹ quản lý kinh tế.

Ông Trịnh Mạnh Linh trưởng thành qua nhiều cơ quan khác nhau của Trung ương và địa phương như Bộ Công an, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ.

Trong quá trình công tác, ông Trịnh Mạnh Linh được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong công việc, luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian tới, ông Lê Minh Hưng cho biết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, khối lượng công việc còn lại của Ban rất quan trọng và nặng nề.

Theo đó, Ban sẽ tập trung hoàn thành các nội dung chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIV của Đảng bảo đảm thành công.

Phối hợp chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị ôngTrịnh Mạnh Linh sớm bắt tay triển khai ngay các công việc, cùng với tập thể Ban phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ những nội dung công việc, nhiệm vụ mà Ban Tổ chức Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, giao phó.

Tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh bày tỏ niềm xúc động, trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Trưởng ban và các Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng bổ nhiệm đồng chí đảm nhận vị trí công tác mới.

Ông chia sẻ đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn. Ông xin tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng Ban và cam kết tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng các lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Trịnh Mạnh Linh là tiến sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ ngoại thương, cử nhân luật học. Ông Trịnh Mạnh Linh từng giữ vai trò là thư ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính và được bổ nhiệm làm trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính từ tháng 8/2023.

Tháng 1/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Trước đó, ông Trịnh Mạnh Linh đã từng công tác ở các cơ quan Đảng, địa phương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương hiện nay là ông Lê Minh Hưng. Các Phó trưởng ban gồm các ông, bà: Hoàng Đăng Quang, Nguyễn Quang Dương, Nguyễn Thành Tâm, Đỗ Thanh Bình (Bộ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm nhiệm), Nguyễn Hữu Đông (Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu, kiêm nhiệm), Bùi Thị Quỳnh Vân, Nguyễn Thanh Bình và Trịnh Mạnh Linh.